Sergio Berni: "Estamos casi por debajo en un 20% en la mayoría de los delitos"

Con el reclamo salarial de los policías resuelto, y tras las críticas recibidas por el conflicto, Sergio Berni volvió esta semana a los medios de comunicación. El ministro de Seguridad bonaerense apuntó este jueves 17 de septiembre contra los efectivos que encabezaron las manifestaciones en distintos puntos de la Provincia y, en particular, en la Quinta de Olivos. Además, aprovechó para resaltar que hubo una disminución en los delitos del 20%, en comparación al año anterior, aunque reconoció: "Esto no quiere decir que el delito se haya extinguido y no es suficiente".

Consultado sobre la inseguridad en la Provincia que gobierna Axel Kicillof, el funcionario aseguró que las estadísticas de "agosto son muy alentadoras". "Estamos casi por debajo en un 20% en la mayoría de los delitos con respecto al año anterior y, si ponemos las variables económicas, estamos casi un 50% por debajo de lo proyectado", detalló durante una entrevista en el programa Animales Sueltos que conduce Luis Novaresio.

"Esto no quiere decir que el delito se haya extinguido y no es suficiente", recalcó Berni y agregó: "Lo que anunció el gobernador (sobre el aumento a los policías) es poner una piedra fundacional con respecto a un paradigma que, desde 1940, ningún gobierno pudo resolver".

Berni: "A Olivos fueron 42 patrulleros y 86 policías, están identificados y van a recibir sanciones"

El médico, abogado y militar retirado apuntó también contra la gestión de Mauricio Macri por "la crisis social que nos dejó 4 años, se complicó con la pandemia, que puso un parate económico, sobre todo en el segundo y tercer cordón donde la economía es muy informal y al Estado le cuesta llegar". Sin embargo, descartó que exista "riesgo" de algún tipo de estallido social, ya que "hay una crisis social, pero hay un Estado nacional y provincial que están comprometidos con la situación".

A casi una semana del reclamo de integrantes de la Policía Bonaerense por un incremento salarial, el funcionario del gabinete de Axel Kicillof se refirió a sus declaraciones sobre uniformados bajo "los efectos psicotrópicos o alguna sustancia adictiva" y aseguró que será "la Justicia quien determinará si son exonerados".

"Todavía no han sido desafectados, pero el día que ocurrió eso (por el momento en que se manifestaron y rodearon la Quinta de Olivos) cada jefe de la Policía hizo la denuncia correspondiente y está en manos de la Justicia", aunque aclaró que "en cualquier momento llegará el estudio de auditoría interna y se tomará alguna medida".

DR/FF