Berni: "A Olivos fueron 42 patrulleros y 86 policías, están identificados y van a recibir sanciones"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, apuntó contra los policías que la semana pasada rodearon la Quinta de Olivos en medio de la protesta de la Bonaerense y aseguró que "concurrieron 42 patrulleros y 86 policías, están todos identificados y van a recibir sanciones". "No hubo ningún alzamiento policial, el 98,5% estuvo trabajando", agregó.

"A la quinta de Olivos concurrieron 42 patrulleros y 86 policías, están todos identificados, son todos de la superintendencia de la zona norte, Tigre, San isidro, Vicente López, una superintendencia que tiene 3.450 efectivos, solo concurrieron 86, es gravísimo. Van a recibir sanciones, olvidense. Esa es la policía que tenemos y no la podemos ocultar", expresó el funcionario en diálogo con TN.

De todas maneras, afirmó: "La Policía está tranquila. No podemos hacer una generalización de lo que pasó. Fue una protesta que primero se venía expresando en las redes sociales, llegó la ola y en esa ola se montaron un montón de actores de la política, actores que intentaban generar unas condiciones sindicales porque la policía no tiene ámbito sindical, por lo tanto, se está disputando una representación sindical de la policía. En esa trampa también quedaron policías que venimos denunciando, las policías locales han fracasado, no puede generar un policía en seis meses y darle una arma".

Sergio Berni, sobre la protesta de los policías: "Muchos estaban drogados y alcoholizados"

"No hubo ningún alzamiento policial. La policía en el 98,5% de sus hombres estuvieron trabajando y garantizaron la seguridad en la Provincia. Es un sector minúsculo de la policía que nosotros venimos diciendo que no puede ser policías, se incorporando en seis meses. La rebelión de los pitufos le pusieron", manifestó.

En esa línea, añadió: "Si bien Scioli reclutó la Policía, después esa policía tenía un plan de carrera, en 2016 y 2017 debería haber tenido los cursos para ascender y no se hicieron, no hubo capacitación. Por cada municipio esa policía se repartió 600 u 800 efectivos y solamente se les puso 3 o 4 comisarios, por lo tanto esa policía no tuvo control. Ningún comisario quería hacerse cargo de la policía local, hubo una ruptura de mando de facto, empezaron a tener una policía autónoma".

"Cuando asumimos el rechazo de los bonaerenses a la Policía de la Provincia era del 97%. Queremos una policía humana y el estado se encarga de deshumanizar a la policía. No puede ganar lo que estaba ganando. Va a una comisaría que tiene lugar para alojar a tres presos y tiene a 15, el baño está rebalsando por todos lados, tiene que empujar al patrullero para empezar a trabajar", argumentó.

Berni afirma que la protesta policial en Olivos "fue un intento de desestabilización"

En cuanto a la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, afirmó: "En la pandemia hubo una caída brusca de todos los delitos, cuando se empezó a restituir la movilidad, los números volvieron a subir y se estabilizaron. Cuando hacemos una proyección de los delitos y pone a la situación económica como variable, estamos por debajo de la proyección criminal casi en un 50% y con respecto a agosto del año pasado estamos un 22% abajo en delitos prevenibles".

Sobre las versiones de que hay dirigentes oficialistas que piden su renuncia, comentó: "Gobernar es representar intereses, nosotros representamos intereses que a muchos le molestan. No escuché a ningún intendente decir nada sobre mí. No tengo trato con el gobierno nacional más que el de gestión. Un funcionario del gobierno nacional sabe que quien pone o saca ministro en la provincia es el gobernador. Soy un ministro que responde a las directivas y órdenes del gobernador".

Por último, hizo una breve referencia a su polémica frase sobre los organismos de derechos humanos, sobre la cual luego pidió disculpas, y reiteró que se refirió y le contestó "exclusivamente a Horacio Verbitsky".

EuDr CP