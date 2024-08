La abuela de Loan declaró durante seis horas y dio detalles de un pedido para que mintiera

El próximo martes se cumplirán dos meses de la desaparición de Loan Peña (5). Fue el 13 de junio a las 13.52 después de un almuerzo familiar en 9 de Julio, provincia de Corrientes. Desde entonces solo hay intrigas, sospechas que salpican a la propia familia, pero nada se sabe del paradero del niño de 5 años. De eso no hay una sola pista certera.

Este viernes 9 de agosto, después de varias postergaciones, finalmente declaró la abuela Catalina, un personaje central del caso con muchos secretos que podría aportar información a una pista que cada día toma más fuerza: la de una posible venganza contra los padres de Loan.

La anciana, de 87 años, llegó al Juzgado federal de Goya cerca de las 11 de la mañana para prestar declaración testimonial ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. Lo hizo en un móvil de la Policía Federal que media hora antes pasó a buscarla por su casa del paraje El Algarrobal. Salió seis horas después.

Tras reiteradas postergaciones, la abuela dio detalles de la reunión familiar en el paraje El Algarrobal, recordó cómo fueron los primeros minutos desde que supo que su nieto había desaparecido y reconoció que tres personas le “pidieron que mintiera” sosteniendo la hipótesis del accidente, a esta altura una pista prácticamente descartada.

En otro tramo se refirió a la supuesta disputa familiar por sus terrenos y explicó que decidió ponerlos a nombre de un vecino y no de sus hijos porque temía que se los quitaran. Además, sumó que la más interesada en su campo era su hija Laudelina. “Ella se quería quedar con todo”, aseguró.

Testigo clave. Para la Justicia, Catalina es un personaje medular. No solo porque fue la que organizó el almuerzo sino por su cercanía con la pareja más comprometida, la exfuncionaria María Victoria Caillava y su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Pérez.

Catalina estaba sentada en la cabecera de la mesa, el 13 de junio pasado. A su derecha se encontraba Caillava y a la izquierda nada menos que su yerno Antonio Benítez, el marido de Laudelina Peña.

Benítez está acusado por “sustracción de menor”. Fue el primero en llegar al naranjal donde Loan desaparece. “Voy solo, los chicos estaban jugando sobre unas sábanas y voy solo me dirijo hasta la planta… Había poquitas y me senté… A los diez minutos llega Ramírez con la señora y todos los chicos”, recordó sobre el paseo en su última declaración indagatoria.

Caillava, también detenida junto a su marido, le apuntó a Benítez en su versión y mencionó a la abuela Catalina. “Tengo sospechas de este señor, por su actitud y su comportamiento”, dijo y dio a entender que el tío de Loan podría tener relación con su desaparición por “cuestiones familiares con Catalina”.

En los últimos días comenzó a tomar fuerza la hipótesis de una interna familiar que podría explicar la misteriosa desaparición del nene de 5 años. Este miércoles, en la nueva declaración que prestó José Peña, el papá de Loan, quedó a la vista.

El hombre reconoció que la relación con su hermana Laudelina y su cuñado Antonio Benítez –dos de los siete detenidos que tiene el caso– “no era buena” y también apuntó que no sabía que su mamá había invitado a tanta gente.

“Lo que no sé es por qué se agarran conmigo, porque nosotros somos seis hermanos. Siempre me tenían de lado, me iba a conversar con ellos y se apartaban, me iba a la casa de mi mamá a conversar con ellos y quedaban aparte”, le contó a la jueza, según reveló el diario Clarín.

José también sembró dudas sobre la versión inicial de su familia, que planteaba que su hijo se había perdido en la zona del naranjal. “La criatura va a gritar o llorar, cómo no van a ver o escuchar. Tuvieron que haber visto o escuchado algo, no se les puede perder así nomás”, entendió.

Otro punto destacado de su declaración tuvo que ver con la disputa de los terrenos de la abuela Catalina. “Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto”, dijo sobre esta versión.

Su esposa, María Noguera, también dio detalles de cómo fueron los primeros minutos de búsqueda en la zona. Entre otras cosas recordó su encuentro con su cuñada Laudelina. “Estaba muy encarnizada con el celular y medio que no contestaba”, indicó.

Esta semana también fueron citados los hermanos de Loan para explicar un dato que llamó la atención de los detectives: los 48 millones de pesos que había en una cuenta de Mercado Pago. Mariano explicó que el dinero “fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo y se usó para la causa de Loan”. Su abogado, Roberto Méndez, amplió que difundieron una cuenta en un programa de A24 y recaudaron una suma millonaria.

“Se dijo al aire que era mucho dinero, decidiendo Mariano hacer una fundación con ese capital y poder seguir buscando a su hermano y ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por una situación similar”, explicó el letrado.

En línea con sus padres y el matrimonio Caillava y Pérez, Mariano también apuntó contra sus tíos Benítez y Laudelina Peña. “Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos ahora no”, reconoció.

La situación de los siete detenidos

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo direccionó la investigación a los familiares más cercanos a Loan que están libres. Ya ampliaron sus declaraciones los papás del nene de 5 años, José Peña y María Noguera, los hermanos del chiquito y la abuela y anfitriona del almuerzo familiar que se llevó a cabo 13 de junio pasado en la casa del paraje correntino El Algarrobal.

La semana que viene seguirá incorporando testimoniales a la causa y podría haber novedades respecto a la situación de alguno de los siete detenidos que tiene el caso.

Desde que desapareció Loan fueron detenidos sus tíos Antonio Benítez y Laudelina Peña; una pareja amiga, Mónica Millapi y Daniel Ramírez; el matrimonio cercano a la abuela, Carlos Pérez y la exfuncionaria María Victoria Caillava; y el exjefe de la comisaría de 9 de Julio Walter Maciel.

De todos ellos, los más comprometidos son Laudelina y su marido. De hecho, tanto los padres de Loan como sus hermanos aseguraron no poner las manos en el fuego y plantearon firmes sospechas sobre su accionar en los momentos posteriores a la desaparición del niño.

Caillava y Pérez también cargaron sus dardos contra ellos, mientras siguen insistiendo con su inocencia buscando obtener algún beneficio para continuar el proceso fuera de la cárcel.