Se paró en doble fila e insultó al agente de tránsito: "Estúpido, cuando sepa tu nombre te hago echar"

Una mujer insultó a un inspector de tránsito que se le acercó a remarcarle que no podía estacionarse en doble fila como lo había hecho. El hecho ocurrió el jueves 6 de febrero en La Plata, y la agresión verbal quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó.

La mujer, que iba como acompañante en un automóvil que había estacionado mal, comenzó a gritarle al trabajador cuando notó que se le acercó para hacerle una multa. El episodio ocurrió en Diagonal 80 entre 49 y 50, de la capital bonaerense. "Borrego, hace dos días que estás en Control Urbano. No te hagas el pelotudo que cuando sepa tu nombre y apellido te hago echar", se le escuchó decir.

Luego, agregó: "Pelotudo irrespetuoso. Negro de mierda, se hacen los cancheros. Lavate con lavandina antes de hablar de mí". El conductor del auto y esposo de la agresora por su parte, intentó en todo momento calmar a la mujer. En la filmación se le escucha decir: "Tranquilizate".

Gonzalo Mendoza, el agente agredido, contó en diálogo con Telefé Noticias: "Estoy un poco más tranquilo. Vimos dos vehículos en doble fila y un compañero mio le va a avisar y ella empieza a discutir con él entonces me acerqué yo, pero la señora no se calmaba. Le dijimos que vaya a buscar al conductor del auto y ella no quería entonces me empezó a insultar, hasta que llegó el marido".

"Ella baja del auto, me saca la oblea, vuelve a entrar al auto, la rompe toda y se la tira al marido. Me dijo 'negro de mierda te voy a hacer echar', detalló el trabajador.

Por su parte, Ángel Lemos, el inspector encargado, indicó: "Sufrimos muchas agresiones. Tratamos de calmar a las personas y no faltarles el respeto, pero muchos no se fijan todo lo que nos dicen. Hay inspectores a los que los escupieron. Una señora me rompió un bastón por la espalda a mi".

"Cuando pasa esto nosotros tratamos de tranquilizar a la persona y a su vez, llamamos a un oficial que se acerque para que podamos hacer el acta correspondiente, siempre tratando de tranquilizar a la persona. En este caso (cuando se dio el episodio) cuando llegamos tratamos de calmar a la mujer pero no se podía", concluyó.

