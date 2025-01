La tía de la nena de 13 años que dio a luz a un bebé aseguró que el padrastro es el abusador

En el estremecedor caso de la nena de 13 años que fue abusada sexualmente y dio a luz a un bebé la semana pasada en Saladillo, Rocío, la tía, aseguró que su sobrina le dijo que el padrastro la había atacado en "reiteradas oportunidades".

"La vi a mi sobrina el día martes, la vi rara, muy desarrollada, con muchos pechos y con panza abultada, que no era normal para su edad. Ella decía que estaba rellenita por comer mucha harina. Ese día estaba molesta, iba al baño, volvía, caminaba... y para mí sorpresa, al otro día me llama la madre y me dice que mi sobrina había sido mamá", relató Rocío.

El caso que conmocionó a la población de Saladillo tomó relevancia pública cuando la niña se acercó al Hospital Posadas por un fuerte dolor abdominal y, tras revisarla, los enfermeros descubrieron que la menor estaba embarazada de 35 semanas.

El caso generó la indignación de los vecinos, por lo que intentaron atacar la casa de la pareja responsable de la nena

Ante la sorpresa, la mujer señaló que fue a verla al hospital y que la encontró "tranquila", aunque manifestó que durante los ocho meses de gestación la menor debió haberla pasado "muy mal" ya que "no es normal para una criatura de 13 años" llevar adelante un embarazo.

En medio del encuentro, la menor le confió detalles: "Ezequiel, su padrastro, había abusado de ella. Me dijo que pasó en reiteradas veces, no solo una vez". Acerca de la salud de la niña y el bebé, Rocío confirmó que ambas están en buen estado de salud y se espera que pronto sean derivadas a un hogar en dicha localidad.

La tía explicó, en entrevista con C5N, que en la casa de la niña “había maltrato físico y verbales. Pasaban cosas turbias. Ella deambulaba a la noche, no vivía bien, a veces no tenía comida y la higiene no era buena”

Además indicó que ante esa situación ella intervino y tuvo bajo su cuidado la menor durante varios meses, pero que después de un tiempo eligió volver a vivir con su madre por no poder adaptarse a una rutina ordenada.

"En 2024 hice una denuncia cuando la pareja de la suegra de la madre de la niña tuvo un manoseo con la niña, que fue en 2023. En su momento, el padrastro consumía drogas, aunque que yo sepa, la madre no", sostuvo.

El caso: dos detenidos, la bronca de los vecinos y el comunicado de la municipalidad

Con respecto a los detenidos, se tratan de la madre y el padrastro de la nena, quienes fueron capturados el lunes en Azul, a 128 kilómetros de Saladillo. La Justicia acusa a la mujer (Daniela A.) de encubrimiento y falso testimonio, mientras que acusan al hombre (Nelson L.) por el delito de abuso sexual agravado. El caso generó una serie de incidentes durante el fin de semana, cuando algunas personas intentaron atacar la casa de la pareja y el domicilio personal de la fiscal Patricia Hortel, que fue incendiado.

La funcionaria judicial ni siquiera tomaba parte en el expediente, pero un rumor agitado en redes sociales llevó a los vecinos a atacar su propiedad, por lo que dos hombres fueron detenidos. El domingo, según un reporte policial, la madre y el padrastro habían sido filmados por vecinos haciendo dedo en una ruta de la zona, lo que incrementó la indignación entre los habitantes locales.

Además, vecinos y familiares sostienen que las autoridades no dieron seguimiento a la vida de la menor después de que le hayan devuelto la tutela a su madre. Sin embargo, desde la municipalidad emitieron un comunicado en el que advirtieron que “no habían recibido denuncias previas”, pero que ahora, además de pedir celeridad a la Justicia, “la joven se encuentra bajo el resguardo y la protección integral de los organismos de Niñez del Estado Municipal, garantizando su seguridad y brindándole un acompañamiento profesional y humano en esta compleja situación”.



