Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue declarado culpable de asociación ilícita y estafa en Corrientes, luego de un extenso proceso judicial. Este martes, el Tribunal de Goya dará a conocer la sentencia en su contra mientras avanzan las causas que tiene por delitos similares en diferentes provincias, como Córdoba y Buenos Aires. Desde la cárcel, el coach ontológico apuntó contra los jueces y sostuvo que le tiene "miedo" y "quieren verlo preso".

La pena se dará a conocer a las 8:30 en la cesión de clausura por parte de los magistrados Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, quienes consideraron que Cositorto es el principal responsable del caso en el que se lo juzga como líder de la organización y coautor de reiterados fraudes.

"¡Pónganle las esposas!": Leonardo Cositorto fue declarado culpable en el veredicto por la causa Generación Zoe

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los jueces, que mantuvieron un fuerte cruce con el empresario de 54 años durante la audiencia anterior, también hallaron responsables a Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino por ser integrantes y coautores de estafa con modalidad de delito continuado. Por su parte, los hermanos Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina recibieron la absolución luego de que se resolviera un veredicto de inocencia a su favor.

El delito de estafa continuada es un conjunto de estafas cometidas por la misma persona con el objetivo de obtener un beneficio económico. Se considera un solo delito, lo que implica una sanción más grave y por la que el CEO de Generación Zoe podría recibir una pena de entre 5 y 10 años de prisión. La pena por asociación ilícita, por su parte. tiene un mínimo de 3 o 5 años y un máximo de 10.

El caso de la ciudad de Goya se suma a otras causas en distintas provincias del país, siendo la más relevante la de Villa María, Córdoba, donde la fiscal Juliana Companys llevó adelante la investigación. Se trata del caso más amplio, con alrededor de 30 imputados, incluyendo líderes locales y donde se estima que hubo alrededor de 300 víctimas con pérdidas millonarias.

Leoardo Cositorto durante el juicio.

En Corrientes, 98 ahorristas denunciaron haber perdido aproximadamente US$ 170 mil por las operaciones fraudulentas de Generación Zoe. Aunque se estima que el total de damnificados asciende a 300 personas, con pérdidas cercanas a US$ 400 mil, la mayoría optó por no emprender acciones legales. Aquí, los jueces entendieron a Batista como el número dos de Cositorto y a Echegaray como la persona que desempeñaba un rol clave en la administración financiera de la organización.

Según la reconstrucción realizada por la Justicia, Generación Zoe se presentaba como una empresa dedicada al coaching ontológico y financiero, que prometía rentabilidades extraordinarias e inversiones en criptomonedas. Sin embargo, los magistrados señalan que detrás de ello había operaba un esquema Ponzi que estafó a miles de personas en nuestro país y en el exterior.

Cositorto habló antes de conocer la pena: "Me quieren ver preso"

El coach financiero explicó que la prisión preventiva en su contra vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme debería salir. "La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco", añadió el hombre imputado junto a otros sospechosos que serán juzgados en Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el líder de la organización opinó: "Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos que se resuelve". En este sentido, Cositorto sostuvo que "lo quieren ver preso" y aseguró que la Justicia le tiene "miedo".

"En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita", manifestó al insistir en su inocencia. Uno de los puntos que cuestiona el imputado sobre la resolución está relacionado con que habría viajado a Dubái y en esa ciudad montó la mencionada asociación que luego operó en la localidad de Goya: "Es una cosa que no tiene goyete, una ridiculez absoluta", agregó.

Leonardo Cositorto, fundador y CEO de Generación Zoe.

"Nos bloquearon las cuentas bancarias, nos sacaron 611 bitcoins, nos repusieron 155 millones de dólares en criptomonedas, nos quitaron 37 emprendimientos y se llevaron más de 30 autos. Reclaman U$S200 mil que ni siquiera me dejaron pagar", enumeró el empresario que fue arrestado en abril de 2022 en República Dominicana, mientras estaba prófugo y pesaba sobre su cabeza una alerta de Interpol.

El juez Carbajal mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la mencionada ciudad correntina y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: "Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio".

Más allá de esta situación, Cositorto fue absuelto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) al igual que Generación Zoe y la Universidad del Trading, argumentando que no hubo infracción a la ley de mercado de capitales. Esto se debió a que el coach no operó con bonos, acciones u otros valores negociables, por lo que no era competente para sancionarlo.

FP / ds