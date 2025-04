Los hijos de Iván Tobar, referente de la UOCRA de La Plata, se presentaron ante la Justicia tras permanecer prófugos por el delito de tentativa de homicidio en la causa que investiga el enfrentamiento entre las barras de Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes ocurrido en el Hospital San Roque de Gonnet la semana pasada.

Rodrigo Ariel Tobar, de 24 años, y Santiago Tobar, de 19, concurrieron ante el Ministerio Público Fiscal en el marco las acusaciones de “presunto intento de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, abuso de armas de fuego y lesiones graves, en concurso con daño agravado”.

Se entregaron los hijos de Iván Tobar, Rodrigo y Santiago

En la investigación intervienen la Fiscalía N°3 y el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata, que trabajan en el esclarecimiento de los hechos que dejaron al menos seis heridos por puñaladas en la pelea callejera el 25 de marzo.

El sábado pasado además fueron detenidos Luis Emanuel Nievas, considerado uno de los principales lugartenientes de la barra del Pincha, y Víctor Alexis Ibarra, integrante del grupo. Por su parte, Iván Tobar, jefe de la barra de Estudiantes, fue identificado como el autor intelectual del ataque y quien habría dado la orden de la emboscada.

Los enfrentamientos en el Hospital San Roque de Gonnet

El 25 de marzo, Fernando Nicolás Sanconi ingresó al Hospital San Roque de Gonnet con heridas cortantes tras ser atacado por integrantes de la barra brava de Estudiantes de La Plata, en la intersección de 14 y 36. Al enterarse de lo ocurrido, un grupo de hinchas de Gimnasia y Esgrima se trasladó hasta el centro médico para apoyarlo.

Minutos después, una caravana de barras de Estudiantes irrumpió en el lugar y desató una feroz pelea entre ambas hinchadas. Durante el enfrentamiento, Cristian "El Volador" Camellieri, Juan Roberto Arcajo y Mauro Perilli resultaron heridos. Cámaras de seguridad captaron a los agresores saliendo en varios vehículos, algunos sin patente, desde un galpón vinculado a Tobar y escoltados por al menos 30 motocicletas.

La investigación reveló que la emboscada no solo estuvo motivada por la histórica rivalidad entre las hinchadas, sino también por una disputa interna dentro de la UOCRA. A partir del análisis de videos y redes sociales, las autoridades lograron identificar a los implicados y solicitaron las órdenes de detención correspondientes.

La Justicia sospecha que Tobar no solo buscaba consolidar su dominio en la barra de Estudiantes, sino también avanzar sobre la de Gimnasia y el manejo de los fondos sindicales. Su enfrentamiento con Cristian "El Volador" Camillieri, herido en la emboscada de Gonnet, se deba a que mantiene un conflicto hace años con él que también se vincula a la interna de la UOCRA.

A pesar de las investigaciones, Tobar desconoció su vinculación con el enfrentamiento y en una entrevista con LN+ dijo: “No tuve ninguna responsabilidad en los episodios de violencia ocurridos después del acto. Fue una falta de respeto que los muchachos que se pelearon ingresaran en la guardia del hospital. No puedo decir si conozco o no a los que se pelearon porque no pude ver los rostros. Todos tenían las caras tapadas. No soy barrabrava de Estudiantes ni jefe de ningún grupo violento. De vez en cuando voy a la cancha como cualquier hincha”.

LM/ML