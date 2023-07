Los padres de Joaquín Sperani apuntaron contra el mejor amigo de su hijo: "Es un psicópata basura"

Tras tres días desaparecido, Joaquín Sperani fue encontrado muerto en Córdoba y su madre apuntó directamente contra un amigo y compañero de colegio del menor, quien se encuentra detenido por el presunto crimen. La mujer lo calificó de "psicópata" y afirmó que "todo indica que fue él".

"Todo indica que fue él quien lo mato, es un psicópata basura", sostuvo la madre del adolescente de 14 años en diálogo con Todo Noticias (TN) en medio del dolor y la conmoción por la muerte de su hijo.

"Hay muchas pruebas que lo incriminan. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza", expresó y añadió: "En este momento no tengo las fuerzas para hablar, pero en unos días voy a decir un montón de cosas".

Por su parte, Martín Sperani, el padre del menor que fue encontrado sin vida, reveló que escuchó cómo el mejor amigo de su hijo confesó que había cometido el crimen.

"Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que había matado a mi hijo, fue muy duro y desgarrador ese momento", manifestó el hombre en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

El caso de Joaquín Sperani: desapareció en Córdoba, fue hallado muerto y sospechan de su mejor amigo

"No termino de entenderlo. Que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. La verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta", se lamentó Sperani.

El hombre afirmó que aún no tuvo contacto con los padres del presunto asesino de su hijo y que la última vez que habló con el padre del sospechoso fue cuando el menor todavía era considerado como desaparecido. A su vez, explicó cuál fue el momento exacto en que él y los investigadores comenzaron a sospechar del imputado.

"Cuando lo veo por las cámaras que iba sonriente el mismo día, veo que vuelve el nene solo en las cámaras. Ahí noté que algo se le cayó y descubrí que era el teléfono de mi hijo. Fue en ese momento que empecé a sospechar", relató y concluyó: "Nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba".

El caso de Joaquín Sperani

Cabe recordar que el adolescente de 14 años se encontraba desaparecido desde la tarde del jueves 29 de junio, cuando no asistió al colegio Ipem N.º 278 “Malvinas Argentinas”, siendo visto por última vez con el uniforme puesto, alrededor de las 15 hs.

Las horas pasaban, el menor no aparecía y tampoco se comunicaba con su madre, motivo por el que la mujer, desesperada, realizó la denuncia durante la noche de ese mismo jueves en que su hijo desapareció. A su vez, familiares y amigos no tardaron en iniciar una campaña de movilización pidiendo por su aparición.

Crimen de Joaquín Sperani en Laboulaye: el principal sospechoso es inimputable

Finalmente, este domingo por la tarde el adolescente fue encontrado sin vida en una casa abandonada ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria, a la que asistía en la localidad cordobesa de Laboulaye. Entre los bomberos, policías y un servicio de emergencia también se acercó al lugar la fiscalía de turno para iniciar la investigación del caso.

En este contexto, el Ministerio Público Fiscal confirmó que el caso se trató de un homicidio y que su mejor amigo es sospechoso. "Estamos hablando de un homicidio", confirmó en conferencia de prensa Enrique Carreras, comisario mayor y director de la policía local, y reveló que tienen demorado al "presunto autor material, también menor de edad".

"Por lo que hemos investigado, creemos que sería la única persona que estaría involucrada", precisó el oficial sobre el joven que tenía en su poder el celular de Joaquín y amplió: "Hay un elemento contundente secuestrado y el chico presenta evidencias físicas de que ha sido golpeado con este elemento".

AS./fl