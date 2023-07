El caso de Joaquín Sperani: desapareció en Córdoba, fue hallado muerto y sospechan de su mejor amigo

Un adolescente de 14 años que desde el jueves era intensamente buscado en Laboulaye, provincia de Córdoba, fue hallado sin vida este domingo en una casa abandonada, a 100 metros de la escuela a la que asistía. El Ministerio Público Fiscal confirmó que fue un homicidio y los investigadores sospechan de su mejor amigo.

El comisario mayor y director de la policía local, Enrique Carreras, ofreció una conferencia de prensa donde declaró: “Estamos hablando de un homicidio”, y confirmó que hay una persona demorada, como “presunto autor material del hecho, también menor de edad”.

“Por lo que hemos investigado, creemos que sería la única persona que estaría involucrada”, agregó el policía. Según lo que informó, se trataría de un joven que tenía en su poder el teléfono del adolescente desaparecido y que pertenecía a su entorno.

“Hay un elemento contudente secuestrado, y el chico presenta evidencias físicas de que ha sido golpeado con este elemento”, detalló Carreras. La autopsia determinará el tiempo estimado del fallecimiento y la causa.

Respecto al sospechoso, indicaron que es un amigo de Joaquín Sperani, la víctima del ataque. Él habría sido quien aportó gran parte de la información para la investigación, en un primer momento. Además, el joven entorpeció la investigación, haciéndose pasar como un “testigo clave” y brindando información contradictoria.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal indicó que “la principal hipótesis de investigación es que se trataría de un homicidio y el presunto autor sería un menor de edad. Se analiza el paso de la causa al juzgado de penal juvenil”. La causa está bajo secreto de sumario, por lo que no brindó información respecto al adolescente y al celular encontrado.

Cómo fue la desaparición del adolescente

El jueves pasado, Joaquín Sperani faltó al colegio Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas, según indicó su preceptora. Sus compañeros no pudieron garantizar si lo habían visto ese día y, sin embargo, su bicicleta fue encontrada en el patio de la escuela. Su familia, al no recibir noticias, radicó la denuncia por la noche e inició una campaña en redes sociales.

“Chico perdido. No sabemos nada de él desde hoy temprano. Vestía remera del colegio nacional, buzo gris, campera de abrigo negra, pantalón celeste ahumado y zapatillas de gamuza marrón”, informaba una publicación de Facebook.

“Me pone nerviosa no saber nada de él, no se puede haber esfumado”, había dicho Mariela Flores, mamá del adolescente. Su papá, además, había agradecido el apoyo de la comunidad, que el sábado convocó a una marcha que culminó en la Jefatura de la Unidad Regional Departamental. “Sin ustedes no sé qué haríamos, son el pilar que nosotros tenemos”, dijo Martín Sperani.

En el marco de aquella movilización, Carreras había salido de la Jefatura para dialogar con los vecinos que marchaban y transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza en los esfuerzos realizados por encontrarlo.

“Estamos trabajando con todas las herramientas tecnológicas, las filmaciones públicas y privadas y otros aportes con los que contamos. Sabemos que hay muchas versiones que andan rondando la calle, que son erróneas y falsas”, dijo.

Carreras afirmó que el adolescente tenía una personalidad introvertida y que no utilizaba redes sociales, lo que significa una fuente menos para la investigación. “No nos dejemos llevar por rumores que transitan en la calle”, pidió.

Tras una serie de rastrillajes de los que participaron cuadrillas de personal policial junto a canes y alrededor de 90 efectivos, con bomberos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo y vecinos autoconvocados, la policía logró encontrar el cuerpo de Joaquín Sperani.

Este domingo, según precisó el medio local LV20 radio Laboulaye, se encontró el cuerpo del adolescente en una casa abandonada en calle Sarmiento 480, esquina Dairó, a 100 metros de la esquina de la escuela a la que asistía.

Según informó Carreras, en un primero momento, los rastrillajes y la investigación se centraron en la zona sur y oeste de la localidad, tras la declaración de varios testigos. Este domingo, en cambio, partieron desde el colegio.

