Más de la mitad de los presos bonaerenses no recibirán visitas

por Leonardo Nieva

El temor a un contagio masivo de coronavirus en las cárceles puso en alerta a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, y más de la mitad de los internos ya decidieron no recibir a sus familiares en los próximos fines de semanas.

Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), cerca de 27.000 internos -sobre un total de 44 mil- anunciaron que no recibirán visitas como manera de prevención.

La medida se tomó en 33 establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. El SPB cuenta actualmente con 58 unidades carcelarias y 7 alcaidías penitenciarias.

Los detenidos tomaron esta decisión tras una mesa de diálogo con autoridades del SPB y la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria. Según se informó, la disposición "tendrá vigencia por dos semanas".

Durante los últimos días, los médicos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria recorrieron pabellón por pabellón para brindar charlas informativas sobre cómo prevenir al virus, en tanto se informó que se flexibilizó el mecanismo de depósito de mercaderías.

De acuerdo a los voceros, no recibirán ningún tipo de visitas los internos o detenidas alojados en las Unidades 2 Sierra Chica (2035), 4 Bahía Blanca (879), 10 Melchor Romero (176), 13 Junín (1177), 17 Urdampilleta (888), 18 Gorina (655), 19 Saavedra (982), 20 Trenque Lauquen (125), 30 Alvear (2164), 33 Los Hornos (272), 37 Bárker (843), 43 La Matanza (2164), 46 San Martín (1094), 47 San Martín (775), 48 San Martín (1112), 50 Batán (95) y la Alcaidía Malvinas Argentinas (39).

En tanto, no recibirán visitas de menores de 18 años o mayores de 60, embarazadas o que padezcan enfermedades crónicas, los internos alojados en diez penales: la Unidad 1 Olmos (2608), 21 Campana (1.106), 22 Olmos (61), 25 Olmos (222), 26 Olmos (465), 28 Magdalena (1107), 35 Magdalena (1481), 36 Magdalena (745), 41 Campana (592) y 57 Campana (554), lo que suma 8941.

Asimismo, han decidido solo recibir a familiares directos 3223 internos de cinco de los establecimientos penitenciarios: Unidad 8 Los Hornos (233), 9 La Plata (1877), 12 Gorina (169), 34 Melchor Romero (450) y 45 Melchor Romero (494). Y 796 internos de la Unidad 6 Dolores limitó las visitas solo a los sábados y domingos.

Según las fuentes, el monitoreo continuará por lo que se estima que más internos se sumen a la restricción de recibir visitas priorizando la salud pública.

En todos los casos se siguió el modelo sugerido por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Julio Alak, que constó de mesas de diálogo entre las autoridades penitenciarias y los referentes de los pabellones de los penales mencionados.

Desde el penal de Ezeiza, que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el ex vicepresidente Amado Boudou reconoció que la situación es similar en las cárceles federales. “La gran mayoría decidimos ya no recibir visitas. Lo único que tenés acá es la visita y es muy duro no ver a nuestros hijos, pero es lo que tenemos que hacer", aseguró, y amplió: “Los que estamos encerrados somos una comunidad, que tiene que cuidarse entre sí. Y vivimos con los trabajadores del sistema que también compartimos el espacio. Ayer tuvimos la visita de un médico que nos explicó con mucha seriedad la situación", agregó.