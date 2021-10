Mató a su expareja de un ladrillazo en la nunca durante el cumpleaños del hijo de ambos

Durante una celebración de cumpleaños en San Juan, Macarena Núñez (27) asesinó de un "ladrillazo" a Gonzalo Martínez (25), su entonces expareja, luego de que este último tuviese un altercado con su actual novio y lo enviase al hospital.

Nuñez y Martínez se habían separado en 2020 tras una relación de 5 años. Pese a que el hombre tenía una perimetral, fue invitado a formar parte de la fiesta por el cumpleaños de uno de sus hijos. Sin embargo, las cosas no salieron como habían sido planeadas.

Durante el festejo, el joven de 25 años protagonizó una discusión con el actual novio de su expareja, la cual terminó en un pelea en la puerta de la casa de Macarena, localizada en la manzana C del Lote Hogar 12, en la localidad de Pocito.

Macarena Núñez (27) y Gonzalo Martínez (25), la expareja sanjuanina.

Previo a producirse el asesinato, Marcelo Oscar Roca Castro (21) recibió un botellazo por parte de Martínez y terminó con una pierna herida. Debió ser trasladado al hospital Rawson, donde le suturaron la herida y le dieron el alta.

La pelea desencadenó que Gonzalo quisiera llevarse a sus hijos, algo a lo que Macarena se habría negado. Y, entonces, cuando su ex intentó irse en un taxi, ella lo agredió con un ladrillazo. El proyectil le dio en la nuca y lo mató al instante.

La mujer de 27 años quedó detenida en la Comisaría 28°, acusada del homicidio de su ex por el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI Nº4 de Delitos Especiales. El taxista que se iba a llevar a la víctima del cumpleaños fue uno de los testigos del crimen.

A pedido de fiscal, Macarena fue sometida a una pericia psiquiátrica. Según pudo conocer el Tiempo de San Juan, si bien hay un testigo del homicidio, los investigadores quieren tener un cuadro más amplio, con antecedentes del vínculo entre ambos.

Desde el círculo íntimo de la acusada señalaron que Gonzalo tenía una restricción perimetral vigente pero, sin embargo, frecuentaba cada vez más la casa de su ex. Asimismo, estaban al tanto de que no le gustaba que su ex tuviera una nueva pareja.

Hasta el momento, los cuatro hijos de Macarena quedaron a cargo de la Defensoría de Menores. Sólo los dos más chicos, de 3 y 2 años, eran hijos de Gonzalo y estaban en la casa del Lote Hogar 12 cuando ocurrió el crimen de su papá.

Se espera que en breve sean entregado a sus familiares, quienes los mantendrán bajo custodia. Los hijos más grandes de la detenida, fruto de otra relación de la mujer, estaban en la casa de una tía cuando sucedió el homicidio.

