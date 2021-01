“Mi hermanita me dijo que estaba prendiendo un cigarrillo y el padre le tiró alcohol”

“Fue un accidente”, aseguró Gabriela Lencina (43) cuando llegó la policía para auxiliarla luego de que informaran que había una mujer quemada. Todo sucedió en su casa de Córdoba cuando la víctima estaba con su pareja y su hija de 4 años. Pero, después de agonizar una semana, la mujer no puso superar el cuadro y falleció. Ahora detuvieron a su pareja acusado de femicidio.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado en su casa del barrio Coronel Olmedo. Las heridas sobre su cuerpo fueron muy graves y el domingo pasado Gabriela murió en el Instituto del Quemado.



Ahora fue detenido la pareja de Gabriela, Cristian Sebastián Videla (40) en el barrio General Paz. La fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Betina Croppi, lo imputó por el delito de "homicidio doblemente calificado". Durante el 2020, el 61 por ciento de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.

Gabriela Lencina fue prendida fuego el 27 de diciembre en su casa.

La mujer era madre de dos hijas. Una nena de 4 años, que estaba presente el día que su madre fue prendida fuego, y otra joven, de una pareja anterior. El relato de la niña fue importante para la causa. La menor contó que su mamá tenía fuego y que su papá “le tiraba algo”, informó La Voz del Interior.

Mientras que Patricia relató a El Doce que su mamá les había dado indicios de violencia que sufría. “"Hace un año nos venía dando advertencias de lo que estaba pasando pero no quería que nos involucremos por miedo a que nos pasara algo", contó a Canal Doce.

🚨 298 FEMICIDIOS EN 2020 🚨



📣 Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” damos a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1/1 y el 30/12 de 2020, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. + pic.twitter.com/wKQEJeRV6y — AHORA QUE SI NOS VEN (@ahoraquesinosv4) December 31, 2020

Patricia contó que ese 27 de diciembre recibió el llamado de Cristian que le pedía que se acercara a la casa porque “tu mamá está prendida fuego”, le dijo. Atrás la joven escuchó los gritos desesperados de su madre.

Según relató Patricia, su mamá le pidió que se lleve a su hermana, pero Videla no quiso. "Mi mamá me pedía que me la llevara y él me decía que no, que a su hija no la tocara". Luego contó que la nena le dijo “que estaba prendiendo un cigarrillo y que el padre le tiró alcohol".

La víctima, en primera instancia, le dijo a los bomberos que la asistieron que había sido un accidente. Pero la Justicia, por el momento, entiende que se trató de un femicidio el cuarto que se registra en lo que va del año.

