Militantes marchan a Comodoro Py por los "presos políticos" del "régimen macrista"

Militantes marchaban este jueves 28 de noviembre bajo la consigna "Una Navidad sin presos políticos" a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para reclamar la liberación de los dirigentes políticos con prisión preventiva. Una de las militantes que llamó a la concentración fue la periodista Sandra Russo, expanelista de 678, quien llamó a liberar a Amado Boudou, Julio de Vido y Milagro Sala "contra el régimen macrista".

La movilización comenzó cerca de las 11.30 luego de la convocatoria lanzada por diferentes dirigentes del kirchnerismo que se encuentran detenidos, quienes a través de las redes sociales difundieron videos y mensajes de audio llamando a participar de la movilización. Entre los principales convocantes se ubican el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y la líder de la organización "Tupac Amaru" Milagro Sala, quienes realizaron un video casero desde sus lugares de detención.

Milagro Sala manifestó que hay que "volver a recuperar la democracia y para que los presos políticos dejen de ser perseguidos por no pensar lo mismo que este gobierno de turno, que lo único que hizo fue una política nefasta para perjudicar a los argentinos". Además, Boudou llamó a "terminar con la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones y de las condenas", al considerar que es "un problema colectivo. No puede haber una Patria con este estado de cosas. Así que quiero acompañarlos a la convocatoria para el jueves 28. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado", señaló el ex vicepresidente en un mensaje de audio.

En sintonía, De Vido pidió marchar "contra los fallos vergonzosos guionados por el Grupo Clarín", que lidera una "persecución mediática y judicial" en contra de los detenidos ex funcionarios del kirchnerismo. "No hay gobierno democrático y mucho menos popular con presos políticos. Porque tengamos una navidad sin presos políticos, los convocamos a participar", concluyó el ex ministro de Planificación Federal.

El líder piquetero, Luis D’Elía; el ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, son otros de los presos por los cuáles se pedirá su liberación.

Si bien en un principio se había analizado hacer la marcha al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, como en 2017, pero finalmente los organizadores decidieron protestar frente al edificio judicial del barrio porteño de Retiro.

Luego de la primera convocatoria de los detenidos, varios dirigentes kirchneristas se sumaron al pedido. Uno de ellos fue la periodista Sandra Russo, quien en un video invitó a marchar "para exigir la inmediata liberación de los compañeros y compañeras presas del régimen macrista".

El exfuncionario Gabriel Mariotto señaló: "Todos sabemos que fue un festival de prisiones preventivas en la venganza que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Libertad a los presos políticos. Somos peronistas, no puede haber presos políticos en un gobierno popular".

Mientras que el secretario adjunto de Camioneros, comentó: "Vamos a estar acompañando en la marcha contra los presos políticos. Quién más que el sindicato de Camioneros que fue perseguido, multado, precisamente por oponernos a la reforma laboral y a la reforma previsional".

"Hemos tenido compañeros, delegados, activistas, dirigentes gremiales de distintas seccionales detenidos, enjuiciados por este gobierno liberal. Por eso pedimos la libertad, vamos a acompañar y siempre que se instale un gobierno liberal que tanto daño le han hecho al pueblo argentino, nuestra organización gremial, Hugo Moyano y quien les habla vamos a estar del lado que siempre hemos estado que es el de los trabajadores", señaló Moyano y cerró levantando los dos dedos como señal peronista.

