El pasado 31 de julio, un hombre y una mujer sufrieron heridas de gravedad al caer sobre la avenida Santa Fe desde el Puente Pacífico y causaron conmoción en una de las zonas más concurridas del barrio de Palermo. Semanas después, las autoridades confirmaron a PERFIL que ninguno de ellos sobrevivió tras permanecer internados y que la Justicia logró reconstruir cuál fue la causa de su caída.

El trágico hecho ocurrió a las 9.30 de la mañana, cuando varios testigos vieron a las dos personas caer desde el paso ferroviario que cruza la traza del Metrobus y está muy cerca a la estación de subte Palermo, que pertenece a la línea D. Tras recibir un alerta, personal de Bomberos y Policía de la Ciudad de Buenos Aires los asistieron y luego fueron trasladados al Hospital Fernández con múltiples politraumatismos.

Dramática caída en Palermo: dos jóvenes en grave estado tras precipitarse en Puente Pacífico

El joven había sido identificado como Brian Ruiz Díaz, de 27 años, que "desde su ingreso permaneció en estado crítico" y falleció 24 horas más tarde, cuando "su cuadro se agravó, lo cual derivó en muerte cerebral", indicaron fuentes del Ministerio de Salud porteño.

Ahora, se conoció que la mujer que lo acompañaba también falleció, después de haber estado internado durante varios días en la Unidad de Terapia Intensiva del centro asistencial, "en grave estado y con pronóstico reservado". Aunque su nombre no trascendió, informaron que tenía 30 años y que había sido diagnosticada con un severo traumatismo de cráneo y tórax.

En paralelo, se desarrolló una investigación policial y judicial para esclarecer las circunstancias en las que se generó el hecho, principalmente con el fin de saber si ambos se habían arrojado voluntariamente o si existió otra motivo que provocó la caída. Así, se abrió una causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 8, a cargo de Mónica Cuñarro, Secretaría Única de Sandra Sarno.

Después de que se realizaran los procedimientos de rigor, fuentes judiciales confirmaron a este medio que se trató de un suicidio. "Eran pareja, los dos estaban en situación de calle y tenían consumo problemático de drogas", aseguraron. En ese sentido, dijeron que en el último tiempo tanto el hombre como la mujer habían registrado varios ingresos a centros de salud mental.

"Se actuó rápido, llegaron a llevarlos al hospital para estabilizarlos pero no sobrevivieron. Como el joven era donante de órganos la fiscal activó el protocolo para que se realizara la ablación", añadieron.

Tras caer del puente por donde cruza el Ferrocarril General San Martín, el titular del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), Alberto Crescenti, había comentado que una patrulla médica le había comentado que los dos habían sido vistos caminando solos por las vías del tren minutos antes de que se reportara la caída. Este dato habría sido confirmado a través de una cámara de seguridad de la zona.

Por otro lado, al difundir el diagnóstico de los jóvenes, expresó: "Fueron asistidos por equipo de trauma y emergentología. Tenían fracturas múltiples de cabeza, tórax y miembros. Una de las víctimas tenía un traumatismo muy grave de cráneo”.

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

