El policía Marcos Arce rechazó una coima de 11 millones de pesos que le ofrecieron delincuentes luego de que los detuviera, en la ciudad de Córdoba.

Cuatro delincuentes ingresaron, en la madrugada del pasado domingo de Pascuas, a la tradicional tienda Los Ángeles en la peatonal de la capital cordobesa, donde hicieron un boquete y accedieron a 11 millones de pesos. Alrededor de las 3 de la mañana del domingo 4 de abril, cuando los ladrones huían, un guardia de seguridad los vio saliendo del local de calle Rivera Indarte al 160 y dio aviso a la Policía.

El efectivo Marcos Arce fue el primero en llegar al lugar y, tras una rápida recorrida, quedó cara a cara con los criminales. De esa manera, atrapó a tres de los sospechosos, quienes le ofrecieron 11 millones de pesos, entre moneda nacional y extranjera, para dejarlos ir. "Como ellos sabían que yo era el jefe de la zona, habló conmigo el delincuente de mayor edad. Me dijo que si yo me quedaba con la totalidad del dinero no había problema, que los dejara dormir ahí y me retirara sin haberlos visto", contó.

"Mi respuesta fue que no, que nací honesto. Les dije que miraran mis borceguíes, que los gastaba todas las noches en el trabajo. Le dije que iba a morir como nací", aseguró el agente, según consignó el diario La Voz del Interior. Y añadió: "La persona me dijo 'muy profesional, no tenemos nada más que hablar' y continuó el procedimiento. Fue un diálogo de adultos, no hubo que ejercer violencia de ningún tipo, fue una charla en la que tal vez ellos dudaron de la honestidad del personal hasta que desistieron".

La banda que ingresó al comercio estaba liderada por Mauro Gabriel Carballo (40), un ladrón que, según fuentes citadas por La Voz, fue investigado por otros delitos en los que podía llevarse una fortuna sin necesidad de utilizar armas. En este golpe estaba acompañado por Jorge Oscar Villacorta (43, investigado por drogas), Franco Martín Cangioli (42, con causas por robo), mientras que José Fernando Álvarez (48, con causas por robo) fue capturado en San Martín y Colón.

Tras la detención de los cuatro delincuentes, los policías recuperaron 52 mil dólares, 1.750 euros y 2.880.000 pesos que habían sido sustraídos del local.

Los ladrones habrían ingresado al lugar por un amplio local de Colón al 30, hoy vacío, treparon al techo de un edificio contiguo y desde allí caminaron hasta otro complejo abandonado aledaño a Tienda Los Ángeles. Desde allí, saltaron a un patio interno desierto para luego ingresar al local a través de un ventiluz, y desconectaron la alarma antes de que se activara. Aunque llevaban una amoladora, no necesitaron usarla. Posteriormente, encontraron la llave de la caja fuerte.

Quién es el policía Marcos Arce

Marcos Arce es hijo del ya fallecido policía Miguel Arce, quien el 19 de mayo de 1986 fue clave para evitar un atentado contra el entonces presidente Raúl Alfonsín en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército, en la ciudad de Córdoba. Aquel día, Arce quedó paralizado cuando se encontraba en una alcantarilla y vio dos cables que antes no estaban.

“Las piernas le temblaban cuando se dio cuenta de que había un proyectil LM5-RT74, al que se le había adosado un detonador eléctrico del que salían dos cables de 40 o 50 centímetros de largo, en cuyos extremos había otro detonador a control remoto. Más allá de los detonadores, el solo contacto con una pila de linterna habría sido suficiente para activarlo”, había relatado al reconstruir lo sucedido.