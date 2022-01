Nahir Galarza está "muy mal de ánimo" tras su impactante confesión

La abogada de Nahir Galarza, Raquel Hermida Leyenda, afirmó que la joven condenada por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo está "muy mal de ánimo" después de haber confesado que ella no cometió el asesinato, sino su padre.

"Cumplí con una orden que me dio mi clienta, nada más. Cumplí esa orden y no hice público el tema, en principio quiero hablar con ella", dijo la abogada al canal El Once TV desde los tribunales de Paraná.

"Yo no lo maté a Fernando, fue papá", dijo Nahir este 7 de enero a través de su abogada, quien esta mañana presentó la denuncia y también acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, primer defensor de la chica.

Nahir Galarza fue hallada culpable de haber matado a su novio, Fernando Gabriel Pastorizzo, con dos disparos de arma de fuego el 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú.

Las idas y vueltas de Nahir Galarza: qué dijo antes y qué dice ahora del crimen de su novio

"Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", le habría dicho la condenada.

"Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una película, aparte no tenía a dónde llevar el arma, no entendía nada de lo que había pasado", agregó la chica.

Este sábado, la abogada volvió a confirmar la confesión de Nahir, de 23, y agregó: "Voy a hablar personalmente con Nahir y quedarme hasta que declare todo lo que ella sabe y todo lo que vive para que se tomen medidas".

"Lo único que hizo Nahir fue confirmarme todos los errores procesales que hubo en su causa porque yo no tendría que estar acá, ella no tendría que estar detenida y Fernando tampoco tendría que estar muerto", agregó.

El 3 de julio de 2018, la Justicia de Gualeguaychú la condenó a prisión perpetua por el crimen al hallarla por unanimidad culpable de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" con la víctima.

Nahir y una inesperada confesión: “Yo no maté a Fernando, fue papá”

Según la abogada, el homicidio de Fernando "pudo haberse evitado". "Siento mucha pena por las dos víctimas de este hecho terrible, Fernando y Nahir", agregó.

Todo habría comenzado el pasado 29 de diciembre cuando Nahir llamó reiteradas veces a su abogada, quien días después decidió viajar a Paraná para escuchar a su defendida y este jueves se reunieron en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná, donde Nahir permanece detenida.

"El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial", comentó Hermida Leyenda.

Nahir Galarza es una “asesina diabólica” para el padre de Fernando Pastorizzo

Y siguió: "El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento".

Según contó una fuente de la causa al portal Infobae, "Nahir había estado en la escena del crimen, pero Galarza se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo, en no ser registrado por las cámaras de seguridad. Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir".

Nahir Galarza fue hallada culpable de haber matado a su novio, Fernando Gabriel Pastorizzo, con dos disparos de arma de fuego el 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú. El 3 de julio de 2018, la Justicia de esa ciudad entrerriana la condenó a prisión perpetua por el crimen al hallarla por unanimidad culpable de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" con la víctima.