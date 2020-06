Nahir Galarza lanzó un emprendimiento de joyas en la cárcel

Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, muestra cómo es su vida en la cárcel a través de las redes sociales. Ahora, las usó para lanzar un nuevo emprendimiento: vender joyas. Según ella misma explicó, los beneficios que obtenga de las compras van a ser destinados a fines solidarios para asistir a personas con problemas económicos derivados del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"Con tu compra no me estás beneficiando a mí. Toda la recaudación es para un fondo destinado a hacer donaciones a distintos lugares de Paraná y poder ayudar a personas que lo necesiten", manifestó Galarza en la publicación que compartió en las redes sociales con una imagen de los distintos modelos que ofrece de pulseras, desde motivos de infinitos, símbolos de la paz o el yin y el yang, entre otros.

La firma de joyas fue bautizada como NGK, para la que creó una cuenta en Facebook donde muestras esas pulseras, así como cadenas de acero quirúrgico y otros complementos hechos con hilo. Los precios de los items oscilan entre los 120 y los 450 pesos.

Entrevistada por Radio Dos de Corrientes, Galarza habló de la iniciativa: "Cuando empezó la cuarentena se hizo más evidente la necesidad que pasan algunas personas. Me propuse que debía ayudar con lo que tuviera a mi alcance, así que con la plata que había juntado y los materiales que me compraron mis padres, se me ocurrió vender pulseras afuera y con lo recaudado donarlo a distintos lugares en Paraná”.

Asimismo, la joven encarcelada en la Unidad Penal 6 de Mujeres de Paraná detalló: “Sentí que podía ser más útil desde la situación en la que estoy. Le conté a mi compañera (somos dos en este pabellón) y empezamos a confeccionar pulseras y bolsas, mi madre va comprando todo y lo maneja en mi Facebook".

Al referirse a su situación y ante la pregunta de si cree que la sociedad la condenó de forma equivocada, la joven manifestó: "Sí creo que me siguen condenando por algo que nadie quiere admitir. Asesino es el que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho. En algún momento me van a escuchar"

Durante la cuarentena, Galarza inició una huelga de hambre para recibir visitas luego de que se suspendieran para reducir al máximo la posibilidad de que tanto los internos como los penitenciarios se contagien el coronavirus y así se propague la enfermedad intramuros. Incluso, la defensa de la joven pidió la prisión domiciliaria, aunque se la denegaron.

B.D.N.