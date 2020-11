Femicidio en Tucumán: renunció el juez que desestimó las denuncias de la profesora asesinada

El juez Juan Francisco Pisa quedó en la mira tras el femicidio de la profesora Paola Tacacho porque desestimó elevar a juicio una de las 13 denuncias que realizó la joven contra su ex alumno que la acosaba y hostigaba desde 2015. Ahora se conoció que 15 días antes del hecho había presentado la renuncia y el gobernador tucumano, Juan Manzur, debe definir si la acepta o no.



"La dimisión del magistrado de instrucción 1 ingresó el 15 de octubre pasado al Poder Ejecutivo", informó hoy la ministra de Gobierno y Justicia provincial, Carolina Vargas Aignasse. O sea, 15 días antes de que Mauricio Parada Parejas asesinara a puñaladas a Paola en el centro de la capital tucumana. Y luego se suicidó con un puntazo en el corazón.

Paola fue asesinada el viernes pasado por su ex alumno.

Por el femicidio de Paola, el juez fue denunciado y recibió en su contra tres pedidos de juicio político. Además debe afrontar una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Pisa quedó en la mirada de todos porque fue uno de los miembros de la Justicia que desprotegieron a Paola. La docente de inglés era acosada, hostigada y amenazada desde 2015 por su ex alumno, Parada Parejas.

Mauricio Parada Parejas fue el femicida de la profesora de inglés.

La docente de inglés realizó 13 denuncias en el fuero penal y una en el civil. En 2017, Pisa desestimó que una de esas causas llegara a juicio por que argumentó que “no había pruebas suficientes” y para “no dilapidar los recursos del Estado”.

Manzur define la suerte de Pisa

Ahora el gobernador Manzur debe definir si acepta la renuncia de Pisa (lo que le permitirá acceder a una jubilación del 82% móvil) o la rechaza. De prosperar esta última opción, podría afrontar un jury de enjuiciamiento.

Solicité al gobernador @JuanManzurOK que no acepte el pedido de renuncia del juez Pisa para acceder a su jubilación. Que no lo proteja, que no lo premie. Pisa debe ser sometido a juicio político por su actuación en el caso de Paola. El gobernador decide: impunidad o justicia. pic.twitter.com/l5rokVW9uQ — José María Canelada (@Jota_Canelada) November 4, 2020

"Solicité al gobernador Juan Manzur que no acepte el pedido de renuncia del juez Pisa para acceder a su jubilación. Que no lo proteja, que no lo premie. Pisa debe ser sometido a juicio político por su actuación en el caso de Paola. El gobernador decide: impunidad o justicia", sostuvo el legislador radical José María Canelada. "Sería una enorme paradoja e irresponsabilidad que el gobernador Manzur, como cabeza del Estado, le brinde al juez Pisa la protección que el mismo Estado no le garantizó a Paola. Tucumán necesita que las conductas negligentes sean castigadas, que se acabe la impunidad", completó.

Pisa afrontaba por lo menos tres pedidos de juicio político. Una la realizó ayer la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) Tucumán, otra fue encabezada por el legislador Canelada y hoy se sumó el pedido realizado por las fundaciones Mujeres x Mujeres y María de los Ángeles Verón.

Desde la fundación Mujeres x Mujeres sostuvieron: "Hoy pedimos el jurado de enjuiciamiento para el juez Pisa junto a la Fundación María de Los Ángeles. La Legislatura tiene la responsabilidad de no ser funcional a las 'renuncias condicionadas' que no hacen más que empañar las instituciones tucumanas".

