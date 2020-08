Una lágrima tatuada en la cara, la clave para dar con un presunto femicida

Noticias Relacionadas Quién es el acusado por el femicidio de Micaela que acaba de salir de la cárcel

Un tatuaje de una lágrima. Esa es la marca que algunos testigos aportaron como distintivo del hombre que atacó a una mujer en Rosario y la mató a golpes con un bloque de cemento. Fue detenido y esperan los resultados de la rueda de reconocimiento para confirmar si es el femicida. “Lo único que quiero es que hagan justicia por mi mamá", pidió su hija.

El acusado fue identificado como Carlos B. Tiene 32 años y fue detenido tras un allanamiento en la calle Río de Janeiro al 2700. Los investigadores llegaron hasta esta persona tras testimonios de testigos y relevamiento de cámaras de la zona del hecho, informaron fuentes judiciales a PERFIL.

Familiares y distintas asociaciones marcharon para pedir justicia por Lorena.

Aún resta que se realice una rueda de reconocimientos para resolver su situación procesal, ordenada por la fiscal Georgina Pairola de la Unidad de Homicidios Dolosos.

El cuerpo de Lorena Riquel fue encontrado el sábado pasado a las 4 de la mañana en barrio Bella Vista, en la zona sur de la ciudad santafesina de Rosario. Le faltaba la ropa interior y las zapatillas. La habían asesinado con un bloque de cemento, según se informó. El femicida escapó a pie.

Ayer, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal allanaron una propiedad a unas 12 cuadras de la escena del crimen. Allí fue detenido Carlos B.

Para los investigadores, Lorena era trabajadora sexual y frecuentaba esa zona. ‘’No existe clamor social exigiendo justicia cuando la víctima de un femicidio se trata de una trabajadora sexual, el estigma y la discriminación que hay hacia nuestro trabajo nos convierte en malas víctimas’’, expresaron en un comunicado desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina y pidieron justicia por Lorena.

Mientras que la familia sostuvo desconocer qué hacía Lorena en esa zona y la describieron como una militante. Lorena tenía tres hijos de 18, 15 y 12.

“Lo único que quiero es que hagan justicia por mi mamá. Ella era una buena persona. No merecía terminar así. No le hacía mal a nadie. No se merecía morir así mi mamá”, dijo entre sollozos la hija de 12 años de Lorena ayer en una concentración que se realizó frente al Centro de Justicia Penal.

La menor estaba acompañada de militantes de la Corriente Clasista y Combativa agrupación a la que pertenecía Lorena. Totos pidieron justicia por el femicidio de Lorena.

