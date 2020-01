RugbiersAsesinos: indignación por el brutal asesinato de Fernando en Villa Gesell

El asesinato de Fernando Báez Sosa tras un feroz golpiza que le dio un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique de la localidad bonaerense de Villa Gesell sigue generando conmoción y en las redes sociales lo reflejaron los usuarios haciendo tendencia la frase #RugbiersAsesinos. Mientras tanto, empezaron a aparecer las primeras versiones cruzadas en el caso.

El violento ataque hizo que en Twitter los usuarios repudiaran con vehemencia el crimen del joven de 19 años oriundo de la Ciudad de Buenos Aires que este domingo está siendo velado y enterrado. Los 11 rugbiers acusados de ser los autores de la golpiza fueron los apuntados por la gente en las redes.

Con el correr de las horas, los distintos comentarios pasaron a agruparse en los hashtags #RugbiersAsesinos y #JusticiaporFernando. Algunos usuarios apuntaron directamente al rugby como deporte por los "valores" que pregona recordando los antecedentes de hechos violentos que protagonizaron rugbiers.

Parece que es hora de revisar los "valores" por los cuales quieren ser reconocidos.

No tengo dudas de que los padres de los rugbiers asesinos lo único que piensan en estos momentos es con hacen para que sus hijos no vayan presos. Enseñan impunidad, educan asesinos. Qué esta foto les recuerden hasta el fin lo que realmente son. ASESINOS

Mientras tanto, el fiscal Walter Mercuri de la UFI N° 8 de Madariaga a cargo de la causa, comenzará este domingo con las indagatorias a los 11 detenidos.

Según consignó el portal Infobae, 10 de los detenidos en el chalet de dos plantes cerca del boliche donde fue la golpiza, todos de entre 18 y 20 años, apuntaron contra el acusado número 11.

Pablo Ventura, de 21 años, fue detenido en Zárate, de donde son todos los acusados, luego de supuestamente escapar de Villa Gesell hacia su ciudad natal. Allí fue detenido y trasladado a la ciudad balnearia.

Sin embargo, el padre del joven negó que su hijo haya estado en Villa Gesell al momento del crimen. “Pablo nunca salió de Zárate ni estuvo en Villa Gesell”, afirmó José María Ventura.

En ese sentido, agregó: "El viernes a la noche comimos en un conocido local de la costanera de Zárate mi esposa, Pablo y yo. La Querencia se llama. A las 21.15 buscamos buscamos mesa y nos fuimos cerca de las 23. Después de cenar con nosotros estuvo con unos amigos y amigas en un departamento de acá”.

“Ayer a las 5 de la tarde gente de la DDI de Campana fue a mi domicilio, preguntó si estaba Pablo, les dije que sí y salimos. Nos dijeron que tenía que declarar porque alguien lo nombró en Gesell, como que estuvo metido en este lío con el chico fallecido. Le dijimos que sí, fuimos a la DDI y ahí lo trasladaron”, dijo al portal mencionado.

Asimismo, el abogado de la familia, Jorge Santoro, dijo tener pruebas de su coartada: “Tenemos todas las pruebas de que en ese momento, aproximadamente cuando ocurrieron los hechos, ellos estaban ahí. Tenemos las filmaciones del lugar donde estuvieron cenando y los chicos con los que estuvo esa noche quieren declarar. Aparte de eso voy a pedir los entrecruzamientos de llamadas para ubicar a Pablo esa noche en Zárate y la revisación médica que le hicieron en la DDI de Campana donde no se observaron signos de violencia o que haya estado involucrado en una riña”.

En esa línea, José María también negó que haya una amistad entre su hijo y los demás rugbiers del Arsenal Rugby Club. “Se conocen de la zona, porque hacen deporte. Pero Pablo hace remo en el Club Náutico de Zárate. La verdad no sé si han tenido algún problema, no me lo imagino, sólo los conozco de vista. No pude hablar aún con él sobre esto porque está incomunicado. Me parece lógico pero la verdad estamos mal, le ponen barbaridades en las redes sociales y no entendemos por qué. Y no me puedo ni imaginar como estará esa familia que perdió un hijo. A ellos les damos nuestras condolencias”.

Por último, el pare del joven: "Pero queremos solidarizarnos con la familia afectada, apoyar al fiscal y colaborar con él en la búsqueda de la verdad”.

