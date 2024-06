“Se ha dado un gran paso”, dijo el gobernador Valdés

La explosiva declaración de la tía de Loan se conoció pasadas las 11 de la mañana del sábado y enseguida el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, salió a confirmarla.

Lo hizo desde su cuenta de la red social X en la que publicó un primer mensaje que poco después amplió. “Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, escribió, mientras corría con fuerza la versión del supuesto accidente que dio a conocer Laudelina Peña.

“Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan”, sumó Valdés y a continuación, destacó: “Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.

La versión del accidente lo favorece políticamente porque dejaría al margen la hipótesis inicial planteada por los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, que apunta a una red de trata de personas. Para ellos hubo un secuestro y fueron categóricos en la conferencia de prensa del lunes pasado: “Está acreditada la acción típica que es la captación que fue con fines de trata de personas”, dijo uno de ellos y justificó que “hay mucho material probatorio” contra el exmilitar Carlos Pérez y su pareja María Victoria Caillava.

En la misma línea que Valdés habló ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Siempre estuvo presente la posibilidad de un accidente, pero no teníamos todavía certezas porque no nos cerraba. No cerró hasta el momento en que calculamos el tiempo en que salió la camioneta y el tiempo que podía haber vuelto Loan del monte del Naranjal. Nos cerró que podía haber vuelto por un camino distinto. Porque eso es lo que dan todos los chicos en sus declaraciones. Entonces era una hipótesis que nosotros manejamos todo el tiempo”, explicó al sitio Infobae.