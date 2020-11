Susto en el taxi: asegura que el conductor hablaba "en clave" sobre pizzas y denunció secuestro

Las denuncias sobre violencia de género no se detienen y la sociedad permanece alerta ante posibles nuevos casos. La prevención, el miedo, y la detección de señales son importantes. La joven Sofía E. creyó escuchar un diálogo que la podría haber puesto en peligro y reaccionó. Esta es la historia.

La joven contó en sus redes sociales que subió a un taxi en la ciudad santafesina de Rosario en las primeras horas de la madrugada de este lunes, en el cruce de las calles Pellegrini y España.

Según recabaron los medios Rosario3 y La Capital, luego de un instante, Sofia comenzó a escuchar al conductor enviar mensajes de audio en los que hablaba de comida. Los mensajes eran sobre pizzas, empanadas, choripanes, entre otros tipos de comidas.

“Hablaba con un tipo que le empieza a pedir una pizza con distintos ingredientes. Además le dice que si no tenía esa pizza, quería un 'carlito', con ciertos ingredientes, si tampoco tenía eso, le pedía una medialuna con queso y que el queso sea de determinada manera”, relató Sofía en su cuenta de Instagram.

En cierto momento, la joven comenzó a sospechar si el diálogo no se refería en realidad a ella en un lenguaje en código.

Fue entonces cuando le envió un mensaje de audio a una amiga diciéndole que iba a avisar cuando llegue a su domicilio. “El taxista manda un audio diciéndole que al final tenía un choripán con mayonesa y quemado arriba y una descripción de comida demasiado justa”, comentó Sofía.

Aseguró que, al llegar a Entre Ríos y 27 de Febrero, pensó: "Si no me bajo ahora no la cuento más". Siempre según su relató, pagó por el viaje, no esperó el vuelto, se bajó y el taxista quedó estacionado en la esquina "mandando un audio". “Pensé que estaba avisando que no había picado la carnada y empecé a frenar autos pidiéndole a Dios que no sean cómplices del taxista”, contó Sofía.

Cruzó rápidamente de carril para intentar parar algún vehículo y pedir ayuda. “Pararon tres chicos, les conté todo lo que me pasó . me llevaron a mi casa. No puedo creer que pude haber sido la próxima Ni una Menos, cuento esto para que ninguna otra piba más lo viva”, concluye el relato. Sus contactos en las redes sociales luego harían referencia al "pizzagate", en referencia a la teoría sobre una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil.

La joven aseguró a Rosario3 que se aprestaba a denunciar al taxista en el Centro Territorial de Denuncias, en tanto que el acusado aseguró que se presentará en el Ministerio Público de la Acusación con los audios que envió mientras trasladaba a la chica.

La versión del taxista: los audios

La hija del taxista señalado, Sabrina, dijo a Rosario3 que su padre estaba intercambiando mensajes con su hermano, que trabaja en una rotisería. Ella entiende que la chica que aparece en el video “se asustó de más”. “Yo la comprendo porque soy joven y pueden pasar situaciones como las que ella denuncia, pero mi papá solo intercambiaba mensajes con mi hermano porque hablaban de comida”, dijo Sabrina.

Para el taxista, aseguró su hija, fue "una sorpresa que la joven se bajara repentinamente del coche". Por último, Sabrina aclaró que su padre "está preocupado", y que luego de hablar con el dueño titular del taxi su trabajo "está en juego".

En las últimas horas, el taxista habló con medios locales y aseguró: "Yo no soy un secuestrador, es algo incoherente lo que dijo esta mujer, estaba hablando con mi hijo". "Nunca me pasó algo así, es horrible", criticó.

