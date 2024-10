Una subinspectora de la policía de San Luis mató a sus dos hijos y se fugó

Mariana Abigail Silva, una subinspectora de la Policía, mató a tiros a sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 2, en su hogar del barrio Los Fresnos ubicado en la localidad puntana de Juana Koslay.

El violento crimen salió a la luz cuando Silva, de 34 años, alertó a la policía sobre el ataque antes de huir del lugar. La agresora, además, dejó dos cartas escritas a puño y letra en la escena del delito. Sin embargo, no fue el único rastro que dejó antes de intentar escapar. Silva también contactó a familiares y compañeros, confesando que había matado a sus hijos.

Fue entonces que el personal policial de la Comisaría 34, fue hasta el domicilio ubicado en calle Los Eucaliptus del barrio Los Fresnos y encontró a los menores sin vida.

Tras el hallazgo, la policía desplegó un operativo de búsqueda y logró detenerla horas después en el perilago del dique Cruz de Piedra. Fue alrededor de las 8 de este martes.

Según fuentes policiales, la mujer, una efectiva policial con ocho años de servicio, fue encontrada en estado de shock, portando su arma reglamentaria, y está bajo contención por el departamento psicológico de la Fuerza mientras se prepara su traslado hasta la dependencia policial.

“La mujer policía dejó en el lugar dos cartas que serán motivo de investigación, previamente llamó a familiares comunicando la situación y la decisión que había tomado y se dio a la fuga del lugar”, según publicó El Diario de la República.

La fiscal de Género, María del Valle Durán, está a cargo de la investigación, mientras que el jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes, supervisó la escena del crimen.

Jonathan Funes, padre de uno de las víctimas: "Me dijeron que no hablara"

Jonathan Funes, padre de Bautista, el niño de 2 años que fue asesinado por su madre, le dijo a la prensa: "Van a investigar todo lo que pasó, ella se hizo cargo de todo" refiriéndose a Mariana Silva. La otra víctima es Sofía de La Rocha de 7 años, cuyo padre está en Buenos Aires.

Funes, oriundo de La Toma, llegó temprano a la vivienda, pero no le permitieron ingresar. Solo pudo hacerlo una vez que la morgue retiró los cuerpos, pasadas las 12:30.

En un breve intercambio con los periodistas, Funes comentó sobre los disparos. "¿Hubo dos disparos a las criaturas?", le preguntaron. Su respuesta fue cautelosa: "Algo así, me dijeron que no hablara así que hasta no salga". Al ser consultado sobre el hermetismo que rodea el caso, solo concluyó con un agradecimiento: "Muchísimas gracias".

