Trataron de pagar con tarjetas de crédito truchas y fueron arrestados en Córdoba

Un grupo de jóvenes de 20, 22, 23 y 26 años fueron arrestados cuando intentaron comprar varios productos con tarjetas de crédito truchas en un supermercado de la ciudad de Córdoba. Se cree que la banda ya había robado en otros establecimientos a través de la misma modalidad.

El hecho ocurrió en el supermercado Walmart ubicado sobre calle Yadarola del barrio de Talleres de la capital cordobesa la noche del pasado martes 29 de octubre. Según consignó el sitio local La Voz, los sospechosos trataron de comprar varios ítems pero cuando fueron a la caja a pagar brindaron tarjetas apócrifas.

Un policía adicional que se encontraba en la línea de cajas se dio cuenta de lo que sucedía y los arrestó. En el procedimiento se les secuestró un inhibidor tipo handy, el Volkswagen Bora en el que se desplazaban y alrededor de una decena de tarjetas falsas.

Se pidió el día en el trabajo para robar cinco millones de pesos de un banco en La Matanza

Radio Mite indicó que los jóvenes detenidos fueron identificados como Franco Chapero (22), Elias Coria (20), Dario Gutierrez (23) y María Belén (26). Los cuatro sospechosos fueron trasladados a la comisaría y están a disposición de la Justicia.

No se trata de un incidente aislado, hay otra banda que también roba con un sistema parecido. Desde principios de mes que en Córdoba está alerta ante esta nueva modalidad; los delincuentes brindan una tarjeta y DNI falsos con la banda magnética gastada y piden hacer la transacción offline.

La venta se lleva a cabo como es habitual en el sistema LaPos. El posnet emite un cupón no verificado y la operación parece haber finalizado con éxito. No obstante, la trampa está en que la transacción no ingresa nunca más en el banco. Los delincuentes se retiran con el producto sin levantar sospechas y así concretan la estada. Según informaron medios locales, ya sucedió en varios negocios del centro de la ciudad.

B.D.N./FeL