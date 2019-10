Se sacó una selfie con una amiga y descubrió una terrible historia familiar

Una joven descubrió que era adoptada gracias a la selfie que se tomó con una compañera de colegio. El hecho ocurrió en Sudáfrica y la protagonista de la historia contó en una reciente entrevista cómo ocurrieron los hechos, similares a los de una película. Miché Solomon, de 21 años, nacida en Ciudad del Cabo descubrió que la mujer que creía que era su madre en realidad la había robado de un hospital. Todo comenzó cuando la chica se sacó una foto con una amiga de la escuela llamada Cassidy Nurse, que era tres años más joven, pero idéntica a ella.

Luego de que varios amigos le dijeran a Solomon que parecía hermana de su amiga, la chica comenzó a tener dudas y por ello, con la foto en la mano, decidió hablar con sus padres y allí descubrió la verdad: la persona que decía ser su madre en realidad había entrado a un centro de salud vestida de enfermera y la robó. El padre de crianza por su parte aseguró que no sabía que la mujer no era la verdadera madre.

Solomon en realidad fue bautizada bajo el nombre de Zephany Nurse y fue secuestrada del Hospital Groote Schuur en Ciudad del Cabo 17 años antes. La joven contó en una entrevista con la BBC qué le ocurrió por su mente cuando se enteró: "Me quedé allí en estado de shock. Mi vida estaba fuera de control".

Miché Solomon en brazos de su madre biológica, apenas nació, en abril de 1997. Foto: Gentileza Daily Mail

El caso. El abril de 1997, una mujer vestida con un uniforme de enfermera salió de un hospital de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Llevaba en sus brazos a una bebé de tres días de vida que sacó del lado de su madre mientras ésta dormía.

La falsa enfermera crió a la pequeña como su hija durante casi dos décadas. Pero en enero de 2015, cuando Miché estaba por terminar sus estudios en la Escuela Secundaria Zwaanswyk, un grupo de amigas le dijo que había ingresado a la institución una nueva alumna, tres años menor que ellas, pero que tenía un enorme parecido con la joven.

Si bien al principio no lo creía, alcanzó con verla y cruzarse en la escuela para sentir algo especial. "Era como si la conociera. Daba miedo. No podía entender por qué me sentía así", relató en la entrevista.

Gracias a esta conexión tan particular, ambas comenzaron a pasar mucho tiempo juntas. En ese sentido, recuerda: "Yo decía, '¡hola, hermana pequeña!', ella decía, '¡hola hermana grande!'. A veces íbamos al baño juntas y le decía, 'déjame cepillarte el cabello, deja que te ponga brillo labial'". Y cada vez que alguien preguntaba si eran hermanas, ellas bromeaban: "No sabemos, quizás en otra vida".

Celeste y Morne Nurse, padres biológicos de la chica. Foto: Gentileza Daily Mail

Sin embargo, todo dejó de ser un chiste el día que decidieron tomarse una foto juntas. En esa ocasión, una persona le preguntó a Solomon si era adoptada y ella lo trató de loco. Cuando Cassidy le mostró a sus padre, Celeste y Morne Nurse, la foto, éstos le pidieron que le preguntara a Miché si ella había nacido el 30 de abril de 1997. Algo que efectivamente era así.

Semanas después de esto, a Miché la llamó el director de su escuela a su oficina. Allí la esperaba un grupo de trabajadores sociales, quienes le contaron la verdad: que una bebé de tres días de nacida llamada Zephany Nurse había sido secuestrada del hospital Groote Schuur hacía 17 años y nunca había sido encontrada. Luego, le contaron que existía evidencia que sugería que esa pequeña podría ser ella.

Pese a dudar de esta versión, la joven acordó someterse a una prueba de ADN. "Creía tanto en la madre que me crió, creía que ella nunca me hubiera mentido, especialmente sobre quién soy y de dónde vengo. Así que pensaba que la prueba de ADN iba a ser negativa", sostuvo. Los resultados no dejaron dudas, Miché era Zephany Nurse.

Lavona Solomon, la mujer que la había criado y que creía era su madre, fue arrestada."Eso me destrozó. La necesitaba. Necesitaba preguntarle por qué, ¿qué estaba pasando?. Me abrumaba saber que yo le pertenecía a alguien más", agregó Miché. Acerca de su padre de crianza, quien no fue aprehendido pero si interrogado por la Policía, recordó: "Pude ver el estrés en su cara, pude ver sus ojos rojos y realmente me asusté".

Para las autoridades no existía evidencia de que el hombre supiera que Miché había sido robada, dado que el sostuvo que su mujer estaba embarazada, pero se presume que sufrió un aborto, fingió seguir con un bebé en el vientre, y luego se robó a la beba.

Miché se reunió con sus padres biológicos en la estación de Policía."Me abrazaron y comencé a llorar, pero no se sentía cómoda. Algo no estaba bien", precisó. "Sentía como si tuviera que hacer eso por pena a esta gente que había sufrido tanto", dice. "Es triste pero, sabes, no sentía nada, no sentía como si los hubiera extrañado", añadió.

Juicio. Los padres biológicos de la joven iniciaron una denuncia contra los Lavona. Durante el juicio, la madre adoptiva negó haber hecho algo fuera de la ley. Le contó a la corte sobre sus numerosos intentos para quedar embarazada, sus varios abortos y su desesperación por adoptar a un niño. Entonces relató que una mujer le había ofrecido un bebé dado que no quería tenerlo, por lo que deseaba que sea adoptado. Sin embargo, esto no tenía sustento.

En 2016, la muer fue sentenciada a 10 años en prisión por secuestro, fraude y violación del Acta Infantil. El juez la criticó por no mostrar remordimiento durante el juicio.

Miché por su parte asegura que no guarda rencor: "La vida debe continuar. Ella sabe que la perdono y que todavía la amo", señaló la joven que aún, tras cuatro años, la visita en la cárcel.

