Tres meses sin Tehuel: ahora buscan pistas en la Ceamse

El 11 de junio de 2013 el país entero se horrorizaba con el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 16 años en la planta de residuos de la Ceamse de José León Suárez, en el partido de San Martín. Era Angeles Rawson. Ocho años después, perros rastreadores y decenas de policías volvieron al predio buscando otro cuerpo: el de Tehuel de la Torre, el joven de 22 años del que no se sabe nada desde marzo pasado.

Tehuel fue visto con vida por última vez el 11 de marzo pasado cuando salió de su casa en el partido de San Vicente. Ayer se cumplieron tres meses y sus familiares y amigos los recordaron en las redes, y reclamaron su aparición en una nueva marcha de antorchas.

Según fuentes policiales, en el operativo en la Ceamse participaron policías de distintas fuerzas y reparticiones. Hubo hombres de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, a cargo del comisario Christian Novelino; de la Sub DDI de San Vicente; bomberos de la Policía Federal Argentina y de Casos Especiales de la Bonaerense. También canes rastreadores de la División K9.

La pista que sigue la fiscal Karina Guyot es que el chico fue asesinado y los asesinos tiraron sus restos a la basura. Siguiendo esa línea, la semana pasada ordenó rastrillajes en el predio de la Ceamse y el Eco Punto de San Vicente. Ambos -como el que se llevó a cabo ayer- no arrojaron resultados.

Lo último que se sabe de Tehuel es que el jueves 11 de marzo salió de su casa en el partido bonaerense de San Vicente para reunirse con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años que lo citó en la localidad de Alejandro Korn para ofrecerle un trabajo de mozo.

Ramos es el principal sospechoso que tiene el caso. Lo detuvieron el martes 23 de marzo después que la Policía encontrara en su casa restos quemados de un teléfono celular y una campera similar a la que llevaba Tehuel, el día de su desaparición.

Además, un testigo declaró que dos días después de la desaparición de Tehuel “tres personas” limpiaron la casa de Ramos y sacaron “bolsas de residuos negras”.

En el allanamiento, personal de la Policía Científica secuestró pelos para ser analizados, dos envoltorios de preservativos abiertos y levantó rastros hemáticos para ser cotejados.

De acuerdo a las fuentes, el acusado tiene antecedentes por delitos graves: entre los años 2009 y 2018 estuvo preso por homicidio simple y en septiembre de 2020 fue denunciado por abuso sexual.

Ramos reconoció que estuvo con el chico el jueves a la tarde, pero dio una versión falsa de los hechos. Dijo que Tehuel le pidió plata para volver a San Vicente y que lo acompañó hasta un cajero automático. Pero las cámaras de seguridad no solo no documentaron su ingreso, sino que además su cuenta bancaria no registró movimientos.

Los investigadores pudieron determinar que Tehuel estuvo con Ramos el 11 de marzo a las 19.45, según los datos de geolocalización de su celular que arrojó el análisis de las antenas de telefonía de la zona. Además, el informe detalló que el aparato recién se apagó a las 0.30 del día siguiente. Y nunca más se encendió.

Más operativos. Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros. Las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre su paradero se comuniquen con la UFI Descentralizada de San Vicente, llamen al 0221-429-3015 o escriban a [email protected]

Hasta el momento se llevaron a cabo varios operativos en la zona de Alejandro Korn, pero todos dieron negativo. En los últimos rastrillajes intervienen cerca de 300 agentes de distintas fuerzas y cuatro perros rastreadores.

Además, Gendarmería Nacional (GNA) aportó la tecnología de un georadar que sirve para detectar metales y otros elementos enterrados o anomalías en el terreno.

Al mismo tiempo, y ante la falta de novedades, la familia del chico salió a buscarlo por su cuenta, generando una controversia con la fiscal Karina Guyot, a cargo de la investigación.

“La fiscal me pidió que pare a todos los vecinos, que iban a llegar efectivos para rastrillar con animales, pero a mí nadie me dijo nada y como familia tenemos que saber. Acá no hay ningún efectivo. Yo pido que venga (Sergio) Berni, no voy a hablar más con la fiscal”, contó Verónica, hermana de Tehuel.

A esta búsqueda se sumaron vecinos y allegados. En las últimas horas recorrieron baldíos y zonas descampadas de los barrios La Esperanza y La Laurita, en Alejandro Korn. “Somos casi sesenta y vamos a rastrillar campo por campo”, explicó la joven.

El 26 de marzo pasado, Tehuel cumplió 22 años. Pero no hubo festejo. Ese día, recibió cientos de mensajes por las redes sociales con un deseo en común: que aparezca con vida.

“Sentimos mucho cansacio emocional y físico”

La hermana de Tehuel siguió de cerca el operativo realizado en la Ceamse de José León Suárez. Verónica Alarcón explicó a la prensa que el operativo se llevó a cabo en la zona donde son depositados los residuos que llegan de la zona de Burzaco, en el sur del Gran Buenos Aires .

“Si sale positivo (el rastrillaje), por un lado está bien porque vamos a poder llorarlo y a la vez es doloroso porque lo queremos con vida”, dijo temprano la joven.

“Hace más de un mes la fiscal pidió que no se arroje más basura en esa zona, por lo que ese sector fue parado”, explicó la mujer y agregó que “es mucha más la gente que trabaja en los rastrillajes que se vienen haciendo. Hay muchos efectivos y perros buscando”.

Sobre el caso señaló que “la familia está muy destrozada, ya son tres meses sin Tehuel”. “Sentimos mucho cansancio emocional y físico”, sostuvo.

Respecto a una pista que indica que el joven habría sido visto en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, Verónica descartó de plano esa hipótesis: “Dijeron que es parecido pero muchas denuncias en este tiempo mencionaron lo mismo”.

Anoche, encolumnados en una bandera que decía ¿Dónde está Tehuel?, distintas organizaciones y familiares participaron de una marcha de antorchas en la Plaza de Mayo. También hubo reclamos en otros puntos del país.