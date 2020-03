Una nena cayó desde el segundo piso de un jardín de infantes en Palermo

Una nena cayó esta mañana desde un segundo piso de la escuela 9 Juan Crisóstomo Lafinur, de Gorriti 5740. Según explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, no presenta lesiones graves.

En el hospital de niños Ricardo Gutiérrez la acompañan el supervisor zonal, la directora y la vicedirectora de Inicial. La nena no tiene padres, está alojada en el hogar “Vallecito”, de Ravignani 1578. Fue acompañada al Hospital por su cuidadora.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad se inició un expediente administrativo para determinar cómo sucedió y las responsabilidades del caso. En la escuela funciona el Jardín de Infantes “Los Puentes”.

A los minutos llegaron los Bomberos y el SAME, la inmovilizaron sobre una tabla rígida y la trasladaron con politraumatismos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que se encuentra fuera de peligro: "Le están haciendo una tomografía. En principio no tendría lesiones graves. Estaba lúcida y no presenta lesiones graves a simple vista".

