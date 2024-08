La diputada nacional de Unión por la Patria, Liliana Paponet, sufrió un robo en su domicilio de San Rafael, Mendoza. Según quedó registrado por una cámara de seguridad, los delincuentes ingresaron sin mayor dificultad durante la noche de este lunes mientras, cuando no se encontraba nadie en la casa. En menos de media hora, se retiraron con dos computadoras y $600.000 en ahorros para los viajes de egreso de sus hijas.

El hecho ocurrió entre las 21 y las 21.30, en Villanueva al 900, cuando dos hombres saltaron la reja del domicilio tras inspeccionar los alrededores. La diputada había salido recientemente y su casa no contaba con un sistema de alarmas. Una vez adentro, los delincuentes revisaron minuciosamente la habitación de una de las hijas, que quedó revuelta. De allí sustrajeron una caja con $600.000 que la familia tenía ahorrados para pagar los viajes de egresadas de ambas, de 13 y 17 años y, sobre la mesa, hallaron las dos notebooks que robaron.

“Por el video entendemos que cuando entraron no había nadie en casa. Mi hija y yo estábamos jugando handball en el polideportivo y mi esposo llegó unos minutos después. Nosotros tenemos por costumbre entrar por el portón, eso explica que él no los vio, ni detectó nada. Igual ha sido un robo sigiloso, porque él llegó, se bañó y se fue sin notar nada extraño”, contó luego la legisladora al Diario Uno.

Paponet llamó al 911 cuando regresó a su casa, pasadas las 23.30 y amplió su denuncia en la comisaría 32º. El caso se investiga como “hurto agravado por escalamiento” y los policías encontraron pocas huellas en la escena, ya que “presumiblemente los ladrones sólo habrían tocado una puerta del frente de la vivienda, que sería de madera rugosa”, informó el medio local. El video, que analiza la fiscalía de San Rafael, fue tomado por la cámara de seguridad instalada en la casa contigua.

Insólito robo en Junín: simularon una mudanza y terminaron detenidos

Un insólito robo tuvo lugar en la localidad bonaerense de Junín cuando delincuentes contrataron un flete y simularon una mudanza para desvalijar una casa, pero fueron detenidos después de que el dueño impidiera que se llevaran los objetos de valor.

El intento de robo sucedió hace unos días, cuando una mujer contrató a un flete para retirar de una casa muebles que "el dueño le había regalado". Durante el transcurso de la mañana el fletero comenzó a cargar la camioneta, pero la situación se salió de control cuando el dueño del domicilio, en un estado de furia, llegó y evitó que le saquen sus cosas.

De acuerdo a lo informado por La Verdad de Junín, la víctima se enteró del vaciamiento de su casa por los vecinos, que lo llamaron ante la sorpresa de una posible mudanza. Mientras expresaba su enojo por la situación, el fletero manifestó que solo hacía su trabajo y que una mujer lo había contratado.

Túnel en San Isidro: la investigación habría determinado que fueron ocho los ladrones que quisieron robar el banco

Minutos después, agentes policiales locales llegaron hasta la casa y los ladrones fueron detenidos. "Fui a llevar una cocina a una dirección y justo llegó una mujer para preguntarme si podía hacer un flete, pero como tenía otro viaje comprometido en principio le dije que no. Pero me convenció de hacerlo porque era a la vuelta de donde estaba descargando y además me dijo que tenía unas pocas cosas, unas sillas, una heladera y algunas más", relató Emanuel, el fletero que casi termina comprometido en una causa judicial.

En diálogo con dicho medio, el hombre explicó: "En eso que estábamos cargando veo que llegó un auto a toda velocidad, casi que se pone a dos ruedas y se bajaron dos personas muy enojadas, así que levanté las manos y aclaré que era el fletero. Me di cuenta que uno era el dueño de la casa, porque lo conocía del viaje que había hecho". "Habían roto la puerta para ingresar, pero yo no había visto eso porque las cosas estaban todas preparadas a un costado", detalló.

Por último, manifestó que en todo momento le reclamó a la ladrona por su accionar: "La policía me pidió los datos de la camioneta y demás, pero ya me conocían. Yo le decía a la mujer que no podía hacerme esto, que soy un laburante".

