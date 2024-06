El gobierno de Axel Kicillof suspendió el programa de viajes de egresados gratuitos: "Hay que acomodar la estructura de costos"

El Gobierno de Buenos Aires anunció este lunes la suspensión del programa de viajes de egresados gratuitos. Según explicó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, la decisión se tomó debido al recorte que realizó el Ejecutivo Nacional de los fondos provinciales, lo que llevó a "acomodar la estructura de los costos".

“Nos hemos visto obligados a que algunos programas, los más novedosos, innovadores, con un impacto importante sobre las condiciones materiales de vida del pueblo, y en sectores como el gastronómico, el hotelero, o el turismo, este año no los vamos a poder llevar adelante”, indicó Bianco a través de una conferencia de prensa. En el encuentro también estuvieron presente el Director General de Cultura y Educación bonaerenses, Alberto Sileoni, y el subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Gioni.

Según el ministro, la medida se originó a raíz del "recorte financiero" del Gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, que estimó de 1,7 billones de pesos. "Cuando te recortan una cantidad semejante hay que acomodar la estructura de costos, gastos e inversiones”, sostuvo.

Además, destacó que desde "hace tres años veníamos estableciendo estas políticas, incrementando los viajes". "Tuvimos récord de viaje de egresados, y no solo era una política para premiar a aquellos que hacía el esfuerzo para terminar la secundaria, porque muchas familias no llegan a fin de mes, no tienen para poner un plato de comidas en sus mesas y menos tienen para pagar un viaje de fin de curso, sino que también era una política de fomento productivo”, señaló.

Sumado a esto, el funcionario de Axel Kicillof informó la suspensión del programa Conectar Igualdad Bonaerense. "El año pasado entregamos 168 mil computadoras a todos los pibes y pibas que terminaban la secundaria. Este año no tenemos los ingresos porque nos los recortó el Gobierno nacional", lamentó, a la par que resaltó: "Lamentablemente, esos recortes nos han llevado a que muchos de esos programas no los podamos seguir sosteniendo".

"Cuando nosotros denunciamos que se nos recortan los recursos no es que hay un plazo fijo menos en el Banco Provincia a nombre del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Son programas que se cortan y son beneficios que tenía el pueblo de la provincia de Buenos Aires como tener una computadora que sirve para estudiar, entretenerse, capacitarse o la posibilidad de viajar a un destino turístico con el ingreso que eso implica para los hoteles, restaurantes, el sector del entretenimiento", añadió Bianco.

El programa constaba de un paquete turístico que incluía el hospedaje en un hotel 3 estrellas o superior durante tres noches y cuatros días, transporte hacia y desde el destino, traslados internos, las cuatro comidas diarias, dos excursiones diarias, un adulto acompañante cada 20 estudiantes y un coordinador cada 35 estudiantes.

En la segunda etapa del programa, que terminó en diciembre de 2022, se incluyó a dos mil estudiantes de 111 escuelas especiales. Ese año viajaron 110 mil jóvenes, de un total de 220 mil estudiantes que transitaron el último año de la escuela secundaria. Los distritos que más alumnos recibieron fueron La Costa, General Pueyrredón, Monte Hermoso, Pinamar y Villa Gesell; mientras que los municipios desde los que más jóvenes viajaron fueron La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes y Merlo.

