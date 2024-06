La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó duramente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por eliminar la repitencia en la escuela secundaria a partir del 2025. En su descargo también relacionó los “desastrosos resultados” educativos a referentes “impresentables”, entre los que aludió a Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA, y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

En un posteo realizado a través de su cuenta de X (extwitter), Villarruel cuestionó: “En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”.

El director de Educación de Axel Kicillof defendió que los estudiantes no repitan el secundario: "No es un siga siga"

La vicepresidenta concluyó con la célebre frase: “¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”. Junto al texto, la vicepresidenta adjunto dos fotos de Kicillof junto a los que calificó de “impresentables”.

En la primera imagen que publicó Villarruel se puede ver al mandatario acompañado de Baradel y del diputado nacional Máximo Kirchner, mientras que en la otra se lo ve abrazado a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

El Gobierno bonaerense eliminará la repitencia en secundario

El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó este jueves que eliminarán la repitencia en la escuela secundaria a partir del 2025, que será reemplazada por un Nuevo Régimen Académico (RA). De esta manera, el estudiante no deberá recursar las materias que logró aprobar pero sí intensificar los saberes en las que no adquirió el conocimiento y la nota suficiente.

Luego de recibir duras críticas desde distintos sectores, el director de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, salió este viernes a defender el nuevo esquema que pondrá la importancia en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años y dijo que busca “salir de un paradigma clásico de 100 años que no mejora la vida de los estudiantes”.

“No es un sistema menos exigente el que estamos proponiendo: dos cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, tenés que sacarte 7 en cada cuatrimestre. Si tenés 6 y 8 no sirve, tenés que tener por lo menos 7. Vamos a tratar de entrar en un sistema menos secundario y más universitario, en donde aquella materia que ya aprobaste no la tengas que volver a aprobar”, mencionó a Radio 10. En este sentido, aseguró que el sistema actual causa un “enorme desaliento” para los que tienen que volver a cursar todo el año.

El gobierno bonaerense anunció que ya no se repetirá de año en la secundaria

Sobre los cuestionamientos que recibió esta medida señaló que sabían que habría “resistencia de los sectores de siempre”. Y agregó: “Estamos trabajando con 3 mil y pico de directores desde hace un año y medio, con docentes, con estudiantes. O sea que no es un piletazo, está muy pensado. No lo apruebo yo, lo aprueba un Consejo de Educación que es pluripartidario. Hemos trabajado con cuidado para que sea por unanimidad. Sabíamos que iba a tener impacto, pero es por el mejoramiento de la escuela. Que se queden tranquilas las familias, los docentes; vamos a trabajar con ellos y explicar lo que tenemos que explicar”.

Además, se refirió a los problemas que atraviesan el sistema educativo y recalcó que “de diez chicos que arrancan, seis terminan en tiempo, dos un poco más tarde y dos abandonan”. “No nos importan tanto los que terminan más tarde, mientras terminan. El tema es los que abandonan. La repitencia, que todo el mundo coincide en que no aporta nada nuevo al aprendizaje, era uno de los obstáculos que más desalentaba la trayectoria de los chicos”, justificó.

Secundaria Bonaerense: duras criticas del PRO al "no se repite más" de Kicillof

Finalmente, el funcionario también criticó al presidente Javier Milei por solo haber visitado un colegio en seis meses, el suyo, y sólo “hablar una hora y media sobre cosas inentendibles, hacer chistes de burros y reírse cuando se desplomó un alumno delante de él”. Asimismo, cuestionó las polémicas declaraciones que hizo el diputado nacional libertario “Bertie” Benegas Lynch sobre los estudiantes.

“Esto en un contexto donde un diputado dijo: ‘No es necesario que sea obligatoria la educación porque por ahí a los chicos los necesitan como peones de estancia o aprendices en los talleres de los papás’. En ese marco estamos tratando de ponerle el pecho a enormes complejidades”, concluyó Sileoni.

RV/LT