Alberto Sileoni: "El Gobierno tiene el desvínculo y la burla como herramienta de comunicación"

Alberto Sileoni señaló que la marcha universitaria trasciende las fronteras de los partidos políticos, ya que aborda cuestiones fundamentales para los argentinos, como lo es la educación pública. Además, remarcó su posición contraria al arancelamiento de las universidades. “Me parece que solo hay afecto para los 'hijos de cuatro patas'”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alberto Sileoni es titular de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA. Fue ministro de Educación de la Nación entre 2009 y 2015, y ocupó el mismo cargo en la Ciudad previamente a la época de la Alianza, durante 2006 y 2007.

Marcha universitaria: a qué hora es la convocatoria y qué calles estarán afectadas por los cortes

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Podríamos decir que la marcha de hoy será otro de esos elementos unificadores de los partidos políticos?

Sí, porque me parece que trasciende las fronteras estrictamente de los partidos políticos, y porque se mete con cuestiones que tienen que ver con la esencia, si es que hay alguna esencia de los argentinos, o lo digo mejor, para no entrar en ese lugar, se mete con contradicciones muy importantes, muy valoradas por la sociedad.

Suelo decir que el primero que habló de la educación como un elemento estratégico para el desarrollo de las naciones fue Manuel Belgrano en un artículo de 1810, o sea hace 214 años. Pasando por Belgrano, pasando por la generación del 37, algunos caudillos que concebían la educación pública tempranamente, estamos celebrando 140 años de la 1420, estamos celebrando 75 años de la gratuidad universitaria, no me olvido de la reforma universitaria. Bueno, son cuestiones que para los argentinos aprecian independientemente de a quién votan. La escuela pública, la universidad pública, y cada familia, o en general muchas familias, tienen relación con la educación pública.

Entonces, me parece que es una marcha contra el daño a la educación pública, que ya está en marcha Jorge, no es una promesa de daño a futuro, ya hay menos cursos en la universidad, hay menos investigación, los docentes tienen menos salario por la eliminación del FONID, no va a haber libros en las escuelas, no va a haber tecnología. En la provincia de Buenos Aires hay mil obras paradas, 80 de las cuales son obras educativas, bueno, ese daño material concreto, los modos a través de los cuales este Gobierno se relaciona con la sociedad, el maltrato, la sorna, la burla ante el dolor de los demás, característico del vocero y de otras voces que se escuchan.

Hay una sociedad que siempre es pacífica, nunca olvido el ejemplo de las Madres y Abuelas, nunca es justicia por mano propia, pero en algún punto dice, bueno, hasta acá llegaste.

El anuncio del fin del estado presente de ayer es falso, es un estado presente que está tratando de terminarse para los jubilados, para los docentes, para la gente de a pie, para los amigos del presidente de Bariloche, el estado está muy presente tomando malas decisiones.

Javier Milei anunció un superávit financiero: "El milagro económico responde a la motosierra"

En la apertura del programa de ayer hicimos repaso de distintas experiencias históricas recientes de grandes manifestaciones estudiantiles que anticiparon cambios del mapa político. Vamos desde el caso de la Plaza Tiananmén en 1989 en China hasta el Mayo francés en 1968. Incluso en Córdoba un año antes del Cordobazo en Argentina. ¿Usted cree que la marcha de hoy podría tener la semilla de una huella muy importante en el mapa político argentino?

Y no lo podría predecir, Jorge, me parece que aquellos fueron momentos de más alta dramaticidad y profundidad. “Obreros y estudiantes unidos adelante” era la marcha o lo que se escuchaba en Córdoba. Le podemos añadir la lucha de los estudiantes chilenos, pero bueno, puede ser.

La verdad que no estoy en condiciones de previamente ponderar ese fenómeno, pero en todo caso llega tarde el Gobierno cuando intenta frenarla, porque es mucho más que una marcha por los recursos de la universidad, como intentó subsanar ayer tarde a la noche. Es otra cosa, me parece que sí estoy viendo un cierto hartazgo por el sufrimiento material y por el maltrato moral que este Gobierno somete a una parte importante de la población.

El maltrato, vuelvo a decir, la burla al dolor, eso roza un límite de la condición humana, porque por supuesto que no estamos de acuerdo con las medidas, pero hay medidas que se pueden anunciar por convicción, pero entendiendo el daño que causan.

Esto me parece que es una convicción medio mesiánica, encomendarnos a las fuerzas del cielo que nos acompañan, la verdad que como se dice ahora no estaría siendo verificado para la inmensa mayoría de los argentinos.

La UBA lanzó un video para convocar a la marcha de este martes: "Creen que estamos dormidos"

Esa sorna que marca, ¿puede ser síntoma de que desde cuando el presidente o el vocero plantearon una batalla cultural inevitablemente esa batalla tiene que significar que quienes producen cultura son sus adversarios?

Sí, puede ser algo de eso. Hay una adjetivación muy alta hacia aquello con lo cual no están de acuerdo. Algún periodista o alguna periodista fue calificada de burro, Francisco es "el imbécil de Roma", los empresarios son prebendarios, entre la mafia y el Estado prefiero la mafia, los que no votaron la ley son la mugre política.

Hay un Gobierno que adjetiva alto, que ofende y que tiene el desvínculo y la burla como una de sus herramientas de comunicación. Hay cero empatía, creo que ya lo hablamos. Me parece que solo hay afecto para los hijos de cuatro patas y es fuerte.

Nosotros tenemos héroes, desde San Martín hasta los médicos y enfermeros de la pandemia, fueron nuestros héroes populares, y para Milei son los CEOs globales y los evasores.

Hay una discusión, Jorge, que es mucho más que el recurso que me tengas que dar para el funcionamiento de la universidad. Hay casi una discusión civilizatoria detrás de estas discusiones que me parece que se van a expresar en la marcha de hoy, en algún sentido.

La respuesta de Adorni por la cantidad de perros de Milei: "Qué te cambia que sean cuatro, cinco o 43 conejos"

Alejandro Gomel: Volviendo al tema universidad, ayer el Gobierno deslizó que serviría que los extranjeros aportaran, hay otra idea de que los estudiantes o egresados de mayores ingresos hagan un aporte voluntario. ¿Ve detrás de esto la idea de arancelar la universidad?

Lo están diciendo desde antes de asumir, están pensando justamente en ese esquema, el esquema de vouchers que lo metieron por la ventana, llamando vouchers a lo que no es.

Yo creo que en el horizonte, en esa sociedad que ellos piensan para adelante, hay una universidad que deje de ser gratuita.

Es absolutamente marginal la incidencia de los extranjeros. Después dijeron extranjeros sin domicilio en la Argentina, y es aún más marginal. Los extranjeros estudian en comisiones, en aulas donde hay decenas de argentinos, así que no es la eliminación de un gasto ni de lejos eso.

La otra cuestión que otros países han experimentado de alguna devolución, puede ser pensada. Pero digo, una cosa es pensarlo en un contexto amenazador de gran desconfianza respecto del Gobierno que puede impulsar esa idea y otra cuestión es discutirlo en el contexto del afianzamiento de la gratuidad, de la profundización de esos valores que tienen los argentinos. Bueno, en ese marco, un hipotético gobierno podría decir “che, ¿no estaría bien que los egresados hagan un esfuerzo?”. Bueno, eso sí, pero por supuesto no en este marco porque sabemos del absoluto desprecio, dicho concretamente del Gobierno, por la educación pública y por la universidad. Entonces no hay confianza, es un gobierno que no se ha ganado en este tiempo la confianza de los ciudadanos.

MVB FM