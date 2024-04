“Defender la universidad es defender nuestra bandera”

Soñamos con que nuestros hijos y nuestros nietos lleguen a la universidad. Sobre todo los que venimos de abajo, de familias pobres y no pudimos estudiar. En mi caso no terminé la escuela primaria y trabajé desde que era pibe. Quizás no puedan ni imaginar el orgullo que se siente cuando tus hijos sí pueden hacerlo. En mi caso, recién el año pasado uno de mis nietos ingreso a la Universidad Nacional de la Matanza. Cuando egrese será el primer profesional de nuestra familia.

¿Podemos ignorar la importancia que tiene para un país que sus jóvenes se formen? ¿Sería posible que los hijos de obreros y trabajadores puedan ir a la universidad si no existiesen estas nuevas universidades públicas que se fueron formando en las entrañas del conurbano?

En la universidad pública se forman los médicos que atienden en las salitas de los barrios y los hospitales públicos. No en otro lado. En la Universidad Nacional de La Plata se formó nuestro querido “Chino” Oliveri un médico al servicio del pueblo que sostuvo durante muchísimos años la salita del barrio María Elena en Gregorio de Laferrere, sala que hoy lleva su nombre al igual que un barrio construido por la CCC en Virrey del Pino, kilómetro 44 de la Ruta 3. Desde lugares como estos, es donde muchos profesionales pueden discutir y repensar la ciencia para ponerla a disposición del pueblo.

Defender la universidad

La Universidad pública es una joya que debemos cuidar. Le ha dado a nuestro país y también al mundo, grandes beneficios. No hay inversión económica que equipare el rendimiento que le da a una sociedad y un país la academia. No alcanza solo a la formación de profesionales, sino que también hace al desarrollo de la técnica y el conocimiento.

Siendo Diputado Nacional apoyé con énfasis el trabajo en el desarrollo de una vacuna nacional contra el Covid-19 por parte de dos universidades nacionales: la de La Plata y la de San Martín.

En la Universidad de La Plata también conocí la primera fábrica de baterías de litio del país que estaban construyendo para que industrialicemos el litio y no seamos solo exportadores de materias primas. También están desarrollando una vacuna contra la meningitis y tienen una planta disecadora de alimentos que provee raciones nutritivas a comedores comunitarios del gran La Plata y también al ejército nacional.

Progreso y desarrollo científico

Es imposible pensar en soberanía sin educación, ciencia y tecnología propia. Y eso solo es posible de generar con fuertes universidades públicas nacionales.

Pero no puedo dejar de reconocer un problema que atraviesa nuestro pueblo. Tampoco es posible pensar en un pueblo libre que pueda formarse sin resolver las necesidades básicas como es el alimento, la vestimenta, un lugar donde vivir y la posibilidad de tener acceso a la cultura, el deporte, las artes.

Nadie puede educarse bien si no tiene la panza llena y está bien descansado. No hay deuda más grande que la que el Estado tiene con el pueblo que lo sostiene, no hay bono de deuda que sea más importante que nuestra salud, nuestra comida y nuestra educación.

Hoy podemos volver a cantar lo que cantábamos en los 90: “para el pueblo son los palos, para los yanquis regalos”. Y dentro de muy poco volveremos a cantar “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.

Por todo esto y más los movimientos sociales nos unimos a la lucha de los estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad. Por eso el 23 vamos a acompañar en las calles a las universidades, junto con la CGT, las CTA y tantas organizaciones que se van a movilizar. Es ahora, mañana es tarde. Hay que pararle la mano a Javier Milei.

Viva la lucha por la educación, viva la lucha del pueblo.

*ex Diputado de la Nación (Frente de Todos), líder de la Corriente Clasista y Combativa