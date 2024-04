Ricardo López Murphy: "No veo viable la realización de los principios liberales sin la presencia del Estado"

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, diferenció el liberalismo clásico del pensamiento libertario, aunque sostuvo que prefiere no discutir en base a etiquetas sino a instituciones. “La inflación y el desorden presupuestario son anómalos al espíritu de nuestra Constitución”, criticó. Además, se refirió al conflicto presupuestario entre el Gobierno y las universidades públicas. “Nuestra organización universitaria requiere un importante esfuerzo de reforma”, sugirió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo López Murphy es diputado nacional por el Bloque de Hacemos Coalición Federal. Fue ministro de Defensa en 1999 y de Economía en el año 2001. Fue candidato a Presidente en dos oportunidades, en 2003 y en 2007. En 2003 casi logra ser presidente, ya que tuvo una diferencia muy pequeña en cantidad de votos con Néstor Kirchner, que ingresó a segunda vuelta con Carlos Menem, quien finalmente se bajó del balotaje. En una entrevista reciente, López Murphy sostuvo que le gustaría que las reglas sean más claras en el programa de gobierno de Javier Milei.

Usted siempre defendió el liberalismo a partir de tener las enseñanzas de la mítica Escuela de Chicago. Y ahora está en una posición crítica de aquellos que dicen ser liberales cuando son libertarios. ¿Cuál es la diferencia?

Las ideas liberales se han arraigado profundamente en la historia, destacando el respeto hacia los demás y la autonomía individual. Establecen la creación de un marco político, social y económico donde se fomente la tolerancia y se construyan instituciones colectivas para lidiar con los desafíos que la sociedad civil no puede solucionar por sí sola. El Estado representa una de estas instituciones fundamentales.

Para el liberalismo el rol del Estado radica en garantizar la defensa, la seguridad, la justicia y proteger los derechos de propiedad, asegurando así una convivencia pacífica. No veo viable la realización de estos principios sin la presencia del Estado. Aunque algunas visiones anarquistas dentro del liberalismo han considerado la abolición del Estado, personalmente considero que este último es esencial como instrumento coactivo para mantener el orden y la armonía en la sociedad moderna.

De hecho, el anarquismo nace primero en la izquierda. Se podría decir que el liberalismo fue un pensamiento progresista en la historia de la humanidad, ¿no?

Nuestro movimiento es un proceso evolutivo en el que las ideas que defendemos no surgieron de una utopía, sino que se perfeccionaron a través de la experiencia y la convivencia en grupos humanos. Surgieron soluciones institucionales como las que vimos en la Revolución Americana, la división de poderes, el federalismo y el respeto a la libertad de prensa. Estos fueron aprendizajes, similares a los que experimentamos aquí en Argentina.

Alberdi corona, en su libro que luego inspiró nuestra Constitución, todo el esfuerzo de la generación del '37 para enseñarnos un sistema que nos permitiera convivir en paz a pesar de nuestras diferencias y matices. Es decir, las ideas liberales reconocen y aceptan la diversidad de creencias y opiniones políticas. No buscamos imponerlas como un pensamiento único, sino que comprendemos que la convivencia pacífica se basa en respetar y aceptar esta pluralidad.

Siguiendo con esa descripción y para que el liberalismo no quede manchado si esto sale mal, ¿es correcto decir que las ideas de Milei no son liberales?

Diría que sus ideas tienen más afinidad con el ideal libertario de Rothbard. No se alinean necesariamente con la corriente que se remonta a Adam Smith y culmina en el manifiesto de Oxford y sus sucesivos manifiestos liberales. Tuve el privilegio de participar en la redacción del manifiesto liberal del siglo XXI. Como sabrá, muchos partidos liberales actualmente forman parte de gobiernos en Europa, como en Holanda y Alemania, y su filosofía difiere significativamente de la implementada en Argentina.

Le insto a que observe el caso de Loris Zanatta y a que examine una amplia gama de pensadores, como Carlos Rodríguez, quienes están estrechamente asociados con las ideas liberales. Sin embargo, hay una gran discrepancia entre estas ideas y lo que actualmente se está llevando adelante. Por ejemplo, ninguno de nosotros habría considerado apropiado nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte.

Para López Murphy, Milei tiene más afinidad con el ideal libertario de Rothbard que con las de Adam Smith.

¿Entonces, en esencia la filosofía libertaria no es liberal porque no respeta la tolerancia?

El estilo no es el mismo que el nuestro. No busco enfocar los debates en etiquetas, sino en instituciones concretas. Por ejemplo, una institución que se alinea con nuestras ideas es el presupuesto, ya que está ligado al principio de "no hay tributación sin representación". Esto significa que los impuestos se utilizan para autorizar al Poder Ejecutivo los gastos.

Es preocupante que no tengamos un presupuesto, y que no esté previsto enviar uno hasta septiembre del 2025. La idea de gobernar sin el control del Congreso, sin haber aprobado los gastos por el Congreso, contradice nuestras concepciones más profundas. El principio de "no hay tributación sin representación" es el corazón de las sociedades pluralistas, libres y democráticas en todo el mundo.

Esta misma falta de presupuesto le permite al Gobierno decirle a las universidades públicas que le enviará la misma cantidad de dinero que el año pasado retrasado respecto a la inflación y con grandes posibilidades de dejarla sin funcionar. ¿Correcto?

El problema de fondo radica en la necesidad de que el Congreso autorice los gastos. Esta institucionalidad es fundamental en la sociedad libre. Como el presidente de la Corte ha señalado, no está dentro de nuestra Constitución devastar la moneda, descontrolar la deuda o gobernarnos sin presupuesto. Por eso la inflación y el desorden presupuestario son anómalos y contradicen las ideas y el espíritu de nuestra Constitución.

Por eso, estoy de acuerdo en que el debate debe centrarse en la construcción institucional que debemos realizar. Parte de esta construcción implica diseñar un sistema educativo y sanitario adecuado. Hemos observado retrocesos brutales en materia sanitaria, por ejemplo, con la liberación y luego la falta de regulación adecuada.

En todos estos temas, lo que falta es una organización coherente de incentivos en educación y salud que haga que el sistema funcione de manera eficaz. Creo que este desafío se manifiesta especialmente cuando elaboramos el presupuesto.

Mañana hay una enorme marcha por las universidades públicas, ¿cuál es su propia visión de lo que está pasando?

Yo reduje el presupuesto en 2,5% nada más, o sea, 40 millones de dólares, un número menor en esa época. Las universidades, en su mayoría, son de carácter público, aunque coexisten tanto la gestión estatal como la privada, en una tradición que se remonta a Frondizi. Considero que nuestra organización universitaria requiere un importante esfuerzo de reforma. Y esta reforma debe ser racional, inteligente y sometida a auditorías, tal como se esperaría en una sociedad abierta, democrática y transparente.

Sin embargo, este proceso no puede llevarse a cabo mediante la falta de presupuesto y la asignación arbitraria de fondos. No es el camino adecuado. Personalmente, abogo por llevar a cabo una reforma integral en materia de educación y salud, incluso en las universidades de gestión estatal, que a mi gusto dejan mucho que desear. Lamentablemente, no estoy de acuerdo con las políticas actuales en estos ámbitos.

Hoy, en cadena nacional, Milei se va a referir a la reducción del déficit fiscal. ¿Cuál es su evaluación respecto a la economía en estos cuatro meses?

El nuevo gobierno se enfrentó a una crisis de características impresionantes, pero lamentablemente no la explicó con la profundidad y seriedad que requería. Esta crisis demandaba un tratamiento sumamente difícil en condiciones muy complejas.

Uno de los puntos más vulnerables era la situación de las reservas negativas, que alcanzaban casi los 20.000 millones de dólares cuando se sumaban las ventas a término de activos dolarizados que poseía el Banco Central. Esta situación estaba al borde de estallar inmediatamente después de asumir el gobierno.

El Gobierno se encontraba en la imposibilidad de incurrir en déficit en el futuro debido a la falta de financiamiento, la ausencia de crédito y la incapacidad de emitir moneda, entre otras limitaciones. No iba a ser una tarea fácil para nadie, y sería ingenuo pensar que no se estuvo a la altura del desafío.

En mi opinión, habría sido mucho más efectivo implementar un plan integral, explícito, claro y transparente desde el principio. Esto incluiría llevar adelante un presupuesto y explicar a la sociedad día tras día hacia dónde nos dirigimos, cómo lo íbamos a hacer y por qué. Las medidas adoptadas hasta ahora parecen carecer de coherencia y previsión. Imaginense que todavía estamos bajo el mismo control de cambio que teníamos desde el 10 de diciembre.

El control de cambio que tenemos es único en la región, y no se ve ni siquiera en los países vecinos, ni en los más liberales ni en los más desarrollados. No tenemos claridad sobre cuándo superaremos esta situación. Por eso insisto en la necesidad de un plan integral que incluya un presupuesto para el sector público, un programa monetario, un programa financiero y medidas para abordar problemas cruciales y difíciles como la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, donde el mercado por sí solo no tiene una ventaja competitiva.

Alejandro Gomel (AG): ¿Está bien lo que están ganando los legisladores ahora o merecen un aumento de la dieta?

Mi juicio al respecto es bastante simple. Hace años, un legislador ganaba un salario similar al de un juez de Cámara. En ese sentido, la caída de la dieta de los legisladores es de aproximadamente el 70%. Pero el problema es aún más simple. Los órganos legislativos enfrentaron este problema de las economías inflacionarias hace mucho tiempo. En 2011, ante la inflación creciente, se decidió ajustar las remuneraciones de los legisladores al ritmo del personal legislativo de las Cámaras. Esta regla, independientemente de su eficacia, se mantuvo vigente durante 13 años.

Creo que aplicar sistemáticamente esta regla sería más justo en vista de los debates y cuestionamientos actuales, en lugar de plantear el tema de manera unilateral. Sería adecuado analizar las remuneraciones del sistema judicial y ejecutivo junto con las del legislativo, y ver cuál es la lógica que se sigue en nuestro país. Un enfoque similar se utiliza comúnmente para comparar los salarios de los legisladores con los de los ministros o jueces en cada provincia argentina.

Busquemos varios mecanismos para resolver esta cuestión de una manera más integral y coherente, sin recurrir a soluciones provisionales o carentes de fundamento. Es importante no desacreditar al Parlamento, ya que la división de poderes es vital para la construcción de Argentina. Necesitamos órganos administrativos que funcionen eficazmente, con una participación activa de los distintos sectores y sin estar ceñidos por restricciones financieras.

AG: Entonces, ¿se puede decir que hubo una sobreactuación de Milei para dejar en offside al Parlamento?

Hubo un error del Congreso de no sostener la regla que se aplica desde el 2011, si se hubiera sostenido esa regla no hubieran pasado estas arbitrariedades, como el riesgo de que las cámaras pongan cualquier remuneración. Por eso la solución que yo sugiero y ofrezco es como la evolución de las instituciones liberales: haga lo que venía haciendo y perfeccionarlo, no destruya todo.

AG: ¿Eso se extiende a otros sectores del Gobierno?

Yo diría que en general es un buen criterio. Los países van progresando, van aprendiendo de sus errores y van diseñando mejores instituciones. Esa es la historia de la humanidad. Si usted quiere, es la historia evolutiva del liberalismo, que como los mercados, como el lenguaje, no fueron creados por una super ideóloga. Nosotros no somos una religión.

Por lo tanto, usted ve la pluralidad de voces que hay. Ahora, nosotros no tenemos un pensador o un libro religioso al que responder. Nosotros respondemos a esa experiencia histórica de cómo preservar las libertades humanas, el proyecto de cada uno de nosotros y hacerlo de una manera que sea eficaz para resolver los problemas que enfrentamos como sociedad.

