Córdoba: para monseñor Ángel Rossi el dietazo de los senadores “es algo descarado”

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, se refirió al aumento que se dieron los senadores nacionales al asegurar que “es algo descarado”.

“Todos somos pastores. Los papás son pastores de sus hijos. Un maestro es pastor del rebaño de sus alumnos, el cura es pastor del rebaño de su pueblo. Los políticos son o tienen que ser pastores también de aquellos a quienes gobiernan o aquellos a quienes representan. Hemos tenido ciertamente en el Evangelio de hoy esto de la diferencia entre el pastor y el asalariado”, explicó el prelado durante su homilía dominical.

Y luego se refirió al dietazo de los senadores: “Hemos tenido un ejemplo tan clarito, tan tristemente clarito en estos días, en este gesto de los senadores de subirse su sueldo, lo cual puede ser digno, normal, pero no con este descaro”.

“No es que se suban los sueldos, es lo descarado de esto”, enfatizó Rossi al tiempo que afirmó que eso “indica que tristemente no pastorean”.

“No son todos, ojo no, la mayoría, no fueron todos, pero es la demostración que no pastorean ni conocen a su pueblo, sino que se sirven de su pueblo. Se olvidan del rebaño al que sirven y en vez de servir, se sirven de las personas”, sostuvo en su mensaje durante una misa transmitida por Cadena 3.

“Yo siempre tengo en el recuerdo dos imágenes, quizás una opinión muy personal, dos imágenes ahora que está de moda el tema de la grieta. Hay dos gestos en el mundo político donde la grieta desapareció en un minuto, tristemente desapareció en un minuto”, prosiguió.

“Una es ésta de estos días que ya se dio hace unos años también. En un minuto se acabó la grieta, casi todos se pusieron de acuerdo en subirse descaradamente el sueldo”, insistió el cardenal.

“Y hace unos años, quizás todavía más triste uno vio cómo orillas totalmente contrarias se abrazaban y se felicitaban cuando decidieron a través de las leyes la posibilidad de suprimir, de liquidar a través del aborto a sus hijos o a sus nietos. Allí no hubo grieta, tristemente no hubo grieta”, expresó al cerrar esta parte de su homilía que tuvo como eje a “El buen pastor”.