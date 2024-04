El abogado y ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, alertó por la caída de los salarios docentes y al presupuesto universitario, se expresó a favor de la marcha educativa del 23 de abril y criticó la orientación del Gobierno. “Estamos frente a un Gobierno que expresa, desde lo discursivo, un comportamiento absolutamente autoritario y descalificador”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Trotta es abogado y Presidente del Consejo Académico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Además, fue ministro de Educación de la Nación en el año 2019 y director de la Escuela Nacional del Gobierno y subsecretario de Tecnologías de la Información y de la Oficina Nacional de la Jefatura de Gabinete en el año 2007. A su vez, se desempeñó como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

La semana pasada el Gobierno anunció un aumento del 70% para las paritarias universitarias. ¿Crees que el Gobierno tiene temor de que esta manifestación universitaria termine siendo un anticipo de otras protestas?

Creo que sí. Los intentos de último momento del Gobierno son para intentar contener una movilización que no solo se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires, porque este recorte golpea todo el sistema universitario nacional y a todo lo que es el aparato científico tecnológico, que está muy arraigado a nuestro sistema universitario.

Además, hoy tenemos al menos una universidad nacional en cada una de las provincias que están sufriendo este fuerte recorte, que se vincula a la discrecionalidad que está teniendo el Gobierno en enviar o no partida en los aspectos de la gestión del Estado. Por supuesto que con una inflación del 300% en el último año, el aumento presupuestario es muy bajo y pone en riesgo el funcionamiento de las universidades, además de que los trabajadores docentes y no docentes han tenido, como ha pasado en casi toda la economía argentina, una caída cercana a los 30 puntos desde que asumió Javier Milei la presidencia.

Vos fuiste cofundador de la escuela justicialista Néstor Kirchner, ¿qué pronóstico sobre que la resistencia estudiantil puede generar situaciones que cambien o modifiquen el rumbo y el mapa político?

Creo que tenemos una sociedad con un umbral de dolor que me sorprende. Estos meses han sido muy duros. Quizás lo tenemos que vincular a que Milei tan solo ha transitado menos de 140 días, pero me parece que la preocupación que tiene el Gobierno frente a su política de ajuste, que recae en todos los sectores sociales, es sobre lo que puede ser una movilización que empiece a encender la conciencia de la necesidad de otro camino, de que no se puede ajustar como se está haciendo, no solo en la educación, sino también en la eliminación de toda instancia de inversión en infraestructura para el desarrollo, el impacto en las políticas sanitarias o en la no remuneración de los recursos a la provincia para pagar el incentivo docente, que puso en crisis a las provincias en el desafío de recomponer los salarios a los maestros en un contexto de inflación.

Creo que, como ocurrió en el pasado, inclusive en el ajuste del Gobierno de la Alianza o la marcha universitaria en la gestión de Mauricio Macri en 2018, también fue un punto de inflexión, que nada tienen que ver con este ajuste salvaje que está viviendo el sistema universitario, que pone en riesgo la continuidad del dictado de clases.

En la apertura de hoy recordamos varios episodios donde el germen de una protesta estudiantil derivó en hechos posteriores que cambiaron la dirección de la política. Uno de ellos fue el que se dio en el año '69 durante la dictadura de Ongania en Córdoba, que anticipó en un año al famoso Cordobazo. En aquel momento había un slogan que decía “obreros y estudiantes unidos y adelante”. Hoy, la CGT anunció que iba a acompañar la protesta estudiantil. Al haber sido rector de una universidad que trataba de unificar a los obreros con hijos que terminan siendo universitarios, ¿cómo imaginas esa fusión?

Creo que es muy importante el hecho de que se empiecen a sentar en una misma mesa las distintas fuerzas con capacidad de convocatoria y de transformación, en términos de la organización y propuestas superadoras a lo que plantea el Gobierno.

A lo largo de la historia, la confluencia del sector estudiantil y del sector organizado de los trabajadores tiene una enorme potencia y creo que estamos frente a ese escenario. Me parece que en ese sentido es importante que el día de mañana estén participando gran parte de las fuerzas políticas argentinas, no solo el justicialismo, sino también el socialismo y el radicalismo.

Creo que sería sumamente importante que a partir de esta convocatoria se empiece a expresar una mayoría en el Congreso para defender a las universidades, porque con las fuerzas políticas que están convocando para mañana, se puede rápidamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, impulsar normas que permitan garantizar el financiamiento de la universidades. Hay daños que han impactado fuertemente, no estamos hablando solamente de los gastos en funcionamiento vinculados a la luz, al gas o a la mejora de salarios, se han tenido que cortar muchísimas prestaciones que le dan a los alumnos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Jujuy me comentaban que el comedor universitario ha dejado de funcionar porque no tienen recursos para subvencionar el funcionamiento del comedor, o las actividades de acompañamiento a las trayectorias educativas de alguno de sus estudiantes. El daño ya está hecho, tenemos que ver cómo se repara lo más rápido posible, y eso se vincula a que se giren los recursos y se garantice una previsibilidad para poder programar el funcionamiento de las instituciones.

Marcha Federal Universitaria



Martes 23 de Abril



Del Congreso a Plaza de Mayo #YoVoy pic.twitter.com/r86JzpaBvk — CGT (@cgtoficialok) April 22, 2024

Hace poco le realicé una entrevista a Jorge Lanata y planteamos que en el segundo gobierno de Menem todos los periodistas éramos críticos del presidente y nos aglutinábamos en un mismo campo profesional. Con la llegada de Néstor Kirchner eso que llamábamos periodistas se dividió entre progresistas y conservadores. En la entrevista con Lanata, debatimos sobre la posibilidad de que Milei vuelva a repetir lo que logró Menem sobre que estemos todos juntos. ¿Se podría decir que la educación pública y la educación universitaria como aspiracional de ascenso social es un tema que unifica y puede ser un catalizador de unión de todas las diferencias que haya en los distintos partidos?

Creo que sí, por lo que es el impacto que tiene nuestro sistema universitario, que es transversal a todas las realidades económica y sociales, mañana en la marcha van a estar los estudiante y sus familias, porque en Argentina hay más de 2 millones de estudiantes universitarios, es un espacio que hay que cuidar entre todos y más con un Gobierno que ataca al sistema universitario a partir de su discurso descalificativo todos los días, así como está haciendo con el periodismo. No recuerdo, en tan poco tiempo, un proceso de descomposición de lo discursivo de un gobierno con el periodismo en nuestro país y la descalificación en primera persona que ejerce el Presidente, como lo ha vivido Perfil con sus palabras condenables y como lo ha vivido Jorge Lanata.

Estamos frente a un Gobierno que expresa, desde lo discursivo, un comportamiento absolutamente autoritario y descalificador, en un ejercicio que lleva al campo de las políticas públicas, restringiendo los recursos que marca la ley a las universidades y a las provincias argentinas.

