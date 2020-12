Video | La madre de un ladrón llamó a la víctima para pedirle perdón por el violento robo que protagonizó su hijo

No fue una mañana más para la dueña de un almacén de la localidad santafesina de Pérez. Mientras ella hablaba por teléfono dos delincuentes ingresaron al local, la tomaron de atrás y comenzaron a golpearla con un arma en la cabeza. La secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad del negocio. Después, la madre de uno de los delincuentes se comunicó con la víctima para disculparse.

Griselda recibió dos culatazos en la cabeza que le provocaron un corte el martes pasado en su local. Los dos ladrones se llevaron lo que encontraron. Algo de plata y el celular de la víctima. Luego los delincuentes fueron atrapados por vecinos y entregados a personal de Gendarmería.

En la imagen se ve como el más alto de los delincuentes toma de atrás a Griselda y comienza a pegarle con el arma. Luego apunta con el arma a otros dos hombres que estaban en el local. Luego, el más bajo, le saca el celular a la víctima que estaba en el piso herida.

"Tenemos todos los datos, sabemos los nombres, sabemos dónde viven, tenemos las fotos del Facebook, la ubicación de dónde andan... Acá todos se conocen y empezó a venir gente a decirnos quiénes eran", relató el marido de la víctima.

Por su parte, Griselda contó que la madre de uno de los ladrones se comunicó con ella. "La mamá se llama Carmen y me dijo que el hijo, Santi, no me golpeó, que el que me golpeó fue José Luis, alias Titi. Ella se disculpó por su hijo, el chico ya tiene caídas por andar robando", contó a los medios locales.

“Fueron directamente a golpearnos, todos los días sufrimos esta inseguridad en el barrio. Tenemos un destacamento policial que el intendente donó para que la gendarmería venga a dormir”, se quejó la mujer.

NG/FeL