La carta del femicida antes de ser detenido: “Dame fuerzas, no doy más”

Luz Belén Marino fue encontrada muerta el domingo pasado. Su novio declaró ante la Justicia que la menor de 16 años se había ahorcado y él mismo la descolgó, pero ya no había nada por hacer. “Sos el amor de mi vida lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía, perdón por no haber estado en ese momento”, escribió en sus redes sociales luego del supuesto suicidio. Pero todo cambió tras la autopsia. La habían matado y el joven fue detenido.



El domingo pasado cerca de las 22, la policía recibió un llamado que alertaba que había una joven que se había ahorcado en el garaje de una casa ubicada en la calle Muñiz al 100 en la localidad bonaerense de Luján. Intentaron reanimarla, la trasladaron al hospital local pero ya no había nada por hacer. Luz había fallecido.

Luz tenía 16 años.

“Mi pequeña luz, que loco lo que hiciste, nos soltaste la mano ¿por qué? Te voy a amar siempre como el primer día, fuiste y sos el amor de mi vida. Lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía. Perdón por no haber estado en ese momento”, escribió ayer a las 8 de la mañana Cristian Zanetti (22) en sus redes sociales.

Nueve horas después Zanetti era detenido. Es que la autopsia revelaba que Luz había muerto por “estrangulamiento por asfixia mecánica” y que no se había suicidado. Entonces la justicia entendió que el joven había simulado la escena.

Ayer por la tarde, efectivos de la comisaría 1ra de Luján lo apresaron, informaron fuentes policiales. Y mañana será indagado por la fiscal del caso María Laura Cordiviola de la Unidad Funcional de Instrucción 10 del Departamento Judicial de Mercedes que lo acusó de “femicidio agravado”.

14 días, 7 femicidios #ParenDeMatarnos 252 días de aislamiento/distanciamiento obligatorio: 178 Femicidios, 4 Transfemicidios y 11 Femicidios vinculados de varones según el informe nro.18, del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. pic.twitter.com/6p2tsC6uXD — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) November 28, 2020

Zanetti acompañó la carta con una foto junto a Luz. “Sos la chispita que le daba alegría a la casa, sin vos se siente tan vacía mi vida. Mi mejor compañera de vida, yo te voy a recordar todos los días porque un amor así nunca se olvida. Perdón Belén te pido mil perdón, que brilles siempre como lo hacías acá abajo como esa pequeña luz que sos, que en paz descanses hermosa mía“, continúa el escrito.

“Tengo un gran vacío no puedo sacarte de mi cabeza, dame una señal si necesitás que te acompañe en este viaje; solo me quedaron los recuerdos y tus cosas. Te tengo en mi corazón siempre guíame y dame fuerzas que no doy más”, cierra el texto de Zanetti.

La joven fue atacada el domingo pasado a la noche.

La familia de la víctima primero creyó en la versión de Zaneti. Pero tras la autopsia apuntaron contra el acusado. Hoy realizarán una marcha para pedir justicia por Luz frente a la sede de la Municipalidad de Luján.

Por otro lado, una fuente judicial confirmó a Télam que la marca analizada en el cuello de la víctima no se condice con que se haya colgado. Aún queda saber si hay restos de ADN en las uñas de la víctima en un posible acto de defensa que permita identificar a su atacante.

Además, en las pericias realizadas en el lugar del hecho se estableció que no coincide la altura donde el imputado indicó que encontró a su pareja colgada con el largo del cable utilizado.

