Un turista uruguayo fue víctima de un violento robo cometido por al menos cuatro hombres en el barrio porteño de Palermo. Con una llamativa coordinación, casi como un golpe comando, el visitante cisplatino fue abordado por dos delincuentes a pie que lo sorprendieron por la espalda y luego escaparon junto a otros dos cómplices motorizados que llegaron justo para esperarlos.

El indignante episodio ocurrió el pasado viernes 14 de abril por la tarde, alrededor de las 17:30hs, en la intersección de El Salvador y Gurruchaga, cuando el hombre paseaba por las calles del clásico barrio porteño, a plena luz del día. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Como se ve en el video, que no dura más de 30 segundos, el turista se encontraba cruzando la calle con dos bolsas en la mano. Casi llegando a la vereda, dos hombres que lo venían siguiendo de cerca lo sorprendieron por detrás para tirarlo al piso y robarle sus pertenencias.

De inmediato entran dos motos a la escena, los asaltantes se suben y escapan, uno por calle Gurruchaga y otro por El Salvador.

Tras el violento episodio, la víctima fue asistida por agentes de la Comisaría 14A, ubicada a 20 cuadras del lugar del hecho, luego de que este alertara al 911 sobre el robo de su reloj, similar a un Patek Philippe, siendo este el único elemento que pudieron arrebatarle los delincuentes.

El momento del asalto.

"Fue todo muy rápido. No duró más de diez segundos", manifestó el damnificado en diálogo con Todo Noticias (TN) y explicó: "Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme".

El turista uruguayo destacó que "por suerte lo ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina". "Estaba muy asustado. Lo lastimaron un poco, pero no tanto. Me explicó que venía de hacer una compras y que, cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, pensó en tomarse un taxi. No llegó, lo atacaron antes", relató una de las empleadas que lo asistió tras el robo.

"Fue muy violento. No se lo deseo a nadie. La realidad es que estuve caminando toda la tarde por Palermo y vi muchos policías en la zona. A mí me dio la impresión de que esto estaba muy coordinado", concluyó el uruguayo que vive en Francia hace más de 20 años.

Fuentes de la Policía de la Ciudad le revelaron a La Nación que el turista no radicó ninguna denuncia por lo ocurrido, por lo que la Justicia actuó de oficio e intervino el Área de la Superintendencia de Investigaciones con el objetivo de analizar las cámaras de seguridad de la zona para intentar individualizar a los asaltantes.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de Romina Monteleone, y, hasta el momento, se habrían vinculado las imágenes del robo con otros hechos similares ocurridos en la Comuna 1, es decir, en los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.

