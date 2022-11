Luego del fallo de la Corte Suprema que lo puso en lugar del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, Luis Juez dijo que denunciara a Cristina Fernández de Kirchner por partir el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta para ingresar un candidato oficialista en el organismo.

La semana pasada, tres de los cuatro integrantes de la Corte decidieron que Doñate le dejara el lugar a Juez por entender que la división del bloque oficialista para que el senador oficialista ingrese incumplía la ley.

A raíz de esto, la confrontación por el lugar en el organismo que preside el supremo Horacio Rosatti continúa al rojo vivo y el integrante de Juntos por el Cambio aseguró que llevará a la justicia a la Vicepresidenta.

Este miércoles la ex mandataria nacional durante dos períodos hará una votación en el Senado para insistir por el lugar de Doñate.

“Estamos ante una inusitada confrontación de poderes”, dijo Juez en diálogo con José Del Río en Mesa Chica por LN+. Además de hablar de "gravedad institucional", calificó la maniobra de romper el bloque frentetodista para que ingrese Doñate a la Magistratura como “ostensible, grosera, y torpe”.

“Hay que decirlo con toda claridad. Hay que ser muy perverso para convertir lo que hace una semana atrás era un ‘ardid’ dicho por la Corte, en un ardid con un elemento aún más complicado ahora”, dijo el senador cordobés.

Además, caracterizó la situación como “una espiral de conflicto de poderes como pocas veces se ha visto en la República Argentina" y argumentó que se trata de “una actitud directamente y proporcional a la magnitud del agravio institucional que Cristina va a ocasionar”.

Al respecto, dijo que denunciara a la presidenta del Senado "en tiempo y forma" y agregó: “Cristina incumplió la orden judicial. La sentencia de la Corte no es una invitación a conversar. Es una decisión inapelable”.

Finalmente, acusó a los senadores del peronismo de no leer la Constitución Nacional. “Los senadores del kirchnerismo levantan la Constitución. Loco, no la levanten, no la muestren, ábranla, léanla. Por encima de la Corte no hay otro organismo”, cerró.