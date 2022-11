Teresa García: "Cristina va a ser el fiel de la balanza de lo que haga el peronismo"

Teresa García habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), analizó el contexto regional y el rol de la oposición en el país. "En 2019 Cristina podría haber ganado las elecciones encabezando la lista pero hubiera tenido grandes dificultades para gobernar" aseguró la senadora por el Frente de Todos

Teresa, este jueves Cristina Fernández de Kirchner será la única oradora en la celebración del Día de la Militancia, ¿podría esperarse que signifique algo similar a un lanzamiento de su candidatura presidencial?

Yo creo que no, nosotros vinimos preparando desde hace un tiempo un acto en el cual hablara solamente Cristina, estaba previsto para el 2 de septiembre en Merlo. Lamentablemente el 1 de septiembre ocurrió el intento de asesinato y tuvimos que postergarlo.

La nueva fecha es el 17 de noviembre, Día de la Militancia, que para todos los peronistas es una fecha muy particular por ser el regreso de Perón. En este marco Cristina va a ser la única oradora, pero no pienso que sea el lanzamiento de su candidatura. Con seguridad va a volver a marcar ejes políticos.

En su última aparición, que fue en la Confederal de la UOM en Pilar, habló sobre los trabajadores y la situación económica y creo que ahora va a plantear conceptos políticos de fondo que nos van a tener que hacer reflexionar, pero no creo que se visualice su candidatura. Ella ya dijo que va hacer "lo que tenga que hacer" y mi pensamiento es que, independientemente de si decide su candidatura o no, lo que es innegable es que va a ser el fiel de la balanza de las decisiones del peronismo.

¿Cómo interpreta usted que va a hacer "lo que tenga que hacer"?

Ya lo hizo una vez y en el acto de la UOM lo dijo. Ella no se arrepiente de lo que hizo porque en ese contexto nacional y regional la situación para todos los dirigentes políticos estaba comprometida. Lula estaba preso, Correa exiliado y ella tomó la decisión que creía correspondiente, independientemente de la valoración que tuviéramos y creo que ahora va a hacer lo mismo.

Yo no he visto ninguna decisión de Cristina de ser la candidata, como tampoco de no serlo. Lo que si hace falta es definir muy bien hacia dónde vamos el año que viene.

Usted dice "en aquel momento en el que Lula estaba preso y Correa exiliado en Bélgica era lo que había que hacer". Ahora que Lula va a ser el próximo presidente de Brasil, ¿el contexto es diferente y hay más posibilidades de que ella sea candidata a presidente?

El contexto es objetivamente diferente, a pesar de ver la situación que está pasando el pueblo boliviano con una situación que considero que es un intento de golpe. Está muy convulsionada nuestra región, no deja de haber peligro.

No sé si esto puede determinar o no que sea candidata, pero en el peronismo no hay otra dirigente que tenga más consenso que el que tiene Cristina, por lo que me parece indiscutible que sea ella quien tome la decisión de la estrategia a seguir y creo que es muy pronto para determinarla.

Hoy nuestro pueblo está pasando por un momento difícil, vamos a tener una inflación de más del 6% y tenemos que pasar estos meses en los cuales el Ministro de Economía está tratando de equilibrar el barco. Creo que el momento de la decisión de las candidaturas será en abril o mayo del 2023, no antes.

¿Cómo interpreta que Alberto Fernández también diga que va a hacer lo que tenga que hacer para que no gane el macrismo nuevamente?

Es una concepción bien peronista. Nosotros tenemos discusiones internas dentro del espacio que conforma este frente electoral, sin embargo sabemos que hay que tener una actitud más que responsable para evitar que gobierne en este país un proyecto que nos lleve "a la mala" porque ya lo hemos vivido.

Lamentablemente estamos atravesando una situación muy difícil, aún en nuestro gobierno, pero creemos que se debe a distintas circunstancias. No es la vocación de este Gobierno que a la gente le vaya mal. Lo que vamos a tener que hacer todos es bajar un cambio y pensar en que no quedan tantos meses para que la sociedad elija qué modelo quiere que le lleve su destino.

Cristina Kirchner cruzó a Luciani y Mola: "El partido judicial está a full"

Recuerdo cuando se decía: "sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza" y hay dos discusiones que creo que tienen que ver con la eventual candidatura en 2023. Por un lado, hay quienes sostienen que ella hubiese podido ganar las elecciones encabezando la lista del 2019, pero luego se le habría dificultado gobernar. Otros dirigentes piensan que no podría haber ganado sin la suma de los moderados, ¿con cuál de estas interpretaciones se queda?

Me quedo con la primera, creo que Cristina podría haber ganado las elecciones y creo que hubiera tenido dificultades. Uno lo ve hoy en día con Alberto Fernández y el rol de la oposición, lo ve en la provincia de Buenos Aires.

Ayer tuvo que salir el gobernador Kicillof a dar un debate ante la negativa de Juntos por el Cambio de votar la ley del Banco Provincia que hace un año y medio está dando vueltas y en febrero pierde estado parlamentario, lo que va a significar a la provincia un golpe fenomenal.

Y esto es porque Macri dio la orden de que "esa ley no se toca". Creo que no hay conciencia del rol de la oposición.

ADP PAR