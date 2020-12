Aborto legal: quiénes son los senadores que cambiaron de postura y apoyaron la ley

La legalización del aborto que se aprobó este miércoles 30 de diciembre en el Senado fue posible, luego de la derrota legislativa de 2018, en parte por el recambio de autoridades que dejaron las elecciones de 2019. Pero también colaboró con el resultado positivo el hecho de que cuatro legisladores modificaron su postura sobre la iniciativa en los últimos dos años. La neuquina Lucila Crexell, la rionegrina Silvina García Larraburu, el salteño Sergio "Oso" Leavy y el jujeño Guillermo Snopek fueron los votos decisivos para el conteo final.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que resultó aprobada por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, había sido presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado luego de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández.

Qué dijo Lucila Crexell

Lucila Crexell, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, había sido una de las dos abstenciones que se habían registrado en el debate de 2018 en la Cámara alta: la otra había sido la del santafesino Omar Perotti.

"Luego de reflexionar profundamente, decidí apoyar el proyecto de IVE", expresó la senadora en su discurso que se extendió por once minutos: "No cambié mis creencias personales, ni mi modo de pensar sobre lo que creo respecto del aborto, cambié el enfoque desde el que entiendo que debe ser abordado".

La patagónica se refirió a la "complejidad" del aborto clandestino que "afecta a gran parte de los argentinos, tanto los que están a favor como los que están en contra" para que el Estado atienda a las necesidades "reales". A poco más de dos años de aquella sesión del 9 de agosto, Crexell se inclinó así favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, García Larraburu, del Frente de Todos, había rechazado la iniciativa en aquella votación de 2018, pero ahora fue uno de los 38 votos afirmativos que posibilitó la histórica aprobación del proyecto de ley reclamado desde hace décadas por el movimiento de mujeres.

Con la historia particular de una mujer que decidió interrumpir su embarazo, la senadora oficialista argumentó de manera virtual su cambio de postura, a través de la mención de un discurso sobre la empatía.

"A todas nos juzgan, todas en mayor o menor medida fuimos víctimas de un sistema creado por y para hombres. Ahora le ponemos nombre: esa normalidad es el patriarcado", expresó García Larraburu: "No es fácil deconstruirse, tambalean las estructuras, aquello que considerábamos firme y sólido, de repente estamos ante el abismo de lo nuevo por crear", lanzó.

En ese sentido, también se refirió a "un cambio de paradigma" protagonizado por "las luchas feministas": "Tengo el poder de cuestionarme e identificarme con los anhelos de las futuras generaciones", dijo.

El cambio de voto de Sergio Leavy

En tanto, el peronista salteño Sergio Leavy también había votado en contra de la iniciativa hace dos años, aunque lo había hecho desde su banca en la Cámara de Diputados. Ahora, el senador comenzó su discurso afirmando que "odia" el aborto: "Me di cuenta que no se trata de mí, es una situación que compete a muchas mujeres", expresó.

En su discurso, el legislador norteño afirmó que reflexionó gracias al Plan de los 1.000 días y cuestionó el "poco trabajo en la prevención". Además, comparó la situación de la discusión argentina con el resto del mundo al destacar que en los países que son "la cuna" de sus creencias ya fue aprobado hace más de dos décadas.

"Si le vamos a dar a esa mujer que lo tiene decidido un sistema de salud o vamos a dejar que lo siga haciendo en un baño o en situaciones que no corresponden. He intentado comprender a las mujeres que deciden abortar y en ese proceso me he dado cuenta de que esta ley no obliga a abortar ni promueve el aborto, le da un marco legal y seguro", destacó.

El discurso de Guillermo Snopek

Finalmente, el jujeño Snopek también hizo su aporte para posibilitar la aprobación de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo: fue la única abstención de este miércoles, que a su vez significó un voto menos para los "celestes", ya que en 2018 había rechazado la iniciativa.

Snopek dijo estar "a favor de la vida" tal como lo establece la Constitución y ratificó el mantenimiento de su postura en relación a la votación anterior. En ese sentido llamó a una "consulta popular" mediante la que "el pueblo, a través del voto, pueda decidir" la legitimidad de la ley.

Por último, indicó que Jujuy "tiene uno de los niveles más altos de suicidio por embarazo adolescente" y criticó que el gobierno provincial "no trabaja en la prevención".

