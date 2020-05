Alberto advirtió sobre el efecto pandemia en las deudas

El presidente Alberto Fernández participó este viernes 15 de mayo de la quinta reunión del Grupo de Puebla, el foro que reúne a referentes progresistas, de la cual se llevó un fuerte respaldo a la renegociación que encara la Argentina con sus acreedores, a una semana del viernes decisivo. Asimismo llamó a la unidad del espacio frente a un “proceso de transformación profundo” que cambiará al mundo al término de la pandemia y que debe basarse "en la solidaridad y no en la meritocracia", aseguró.

“Las consecuencias económicas (de la crisis) están a la vista. Uno sigue con mucha atención lo que pasa en el mundo desarrollado, ve la crisis en la que ha entrado Europa con la deuda, cómo se han incrementado deudas peligrosamente como en Italia y Grecia”, indicó Alberto en la apertura del foro, en la que también mencionó el caso de España. “Economías muy desarrolladas que necesitan del auxilio de otros. En el caso europeo, del Banco Central Europeo, para poder sobreponerse”, completó.

A lo largo de quince minutos, de las tres horas que se extendió el foro, Fernández sostuvo que la crisis sanitaria demostró que "la meritocracia no era el camino” porque "no hay igualdad de posibilidades entre el más inteligente de los pobres y el más mediocre de los ricos”. Y destacó que “el mundo se ha dado vuelta y la economía cruje” porque “el sistema económico mundial era tan débil que algo imperceptible a la vista humana (como el coronavirus) puede tirar abajo todas las estructuras económicas” basadas “en el poder de muy pocos que no podían sostener el conjunto”.

Fernández recalcó que “es falso pensar que los que creemos en cuidar la salud antes que nada estamos en contra del desarrollo económico, porque los que abren la economía tampoco tienen mejores resultados”.

El Presidente retomó el ejemplo de Suecia, tras la respuesta diplomática de aquel país, cuidándose de aclarar, esta vez, que “es una sociedad que admiro mucho”. No obstante ello, su decisión de apelar a una cuarentena menos restrictiva, en comparación con su vecina Noruega, “no dio mejores resultados económicos”.

A su turno, el economista Joseph Stiglitz ponderó la oferta de reestructuración que el gobierno argentino hizo a sus acreedores porque, remarcó, contiene un cuidado análisis sobre su sustentabilidad. El Premio Nobel celebró que “la Argentina está trabajando con el FMI en el proceso” al tiempo que cargó contra la “ironía que el sector financiero mantenga la estrategia de recolectar intereses cargando comisiones a los países”. “Muchos países caerán en reestructuración de su deuda teniendo un fuerte impacto no sólo en esos países sino también en los mercados financieros internacionales”, vaticinó Stiglitz.

En una conferencia posterior con periodistas, el ex presidente colombiano y secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, subrayó que el Grupo de Puebla insiste en la refinanciación de la deudas externa y la moratoria en los casos de los países más pobres asi como en la necesidad de emitir, aunque implique un crecimiento del déficit fiscal. “Es un riesgo que hay que correr para reactivar las economías”, indicó.

También criticó la gestión privada del sistema de salud y cómo el Estado abandonó la investigación científica que hubiera sido de vital ayuda en este contexto.