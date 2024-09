Alberto F denunció a la esteticista de Fabiola por falso testimonio

Alberto Fernández denunció penalmente a María Fabiana Aguirre, la esteticista de la ex primera dama Fabiola Yañez por falso testimonio. El exmandatario sostuvo que incurrió en “gravísimas faltas a la verdad” en su declaración.

En la acusación presentada por la abogada Silvina Carreira, el expresidente sostuvo que Aguirre busca “perjudicarlo de forma palmaria”. La esteticista fue la primera testigo propuesta por la querella que representa Mariana Gallego los últimos días de agosto y citada a declarar por el fiscal Ramiro González el pasado 10 de septiembre.

Durante su testimonio, Fabiana, primera testigo fuera de la familia Yañez, manifestó haber estado el 19 junio de 2021 en la quinta presidencial para hacerle una limpieza de cutis y un masaje a Fabiola. Luego de retirarse, dijo que no volvió hasta diez días después, que fue cuando vio el hematoma en el ojo. “Le pregunté qué le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí, tampoco la quería indagar mucho”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La defensa del exmandatario enfatizó que Aguirre no estuvo el 29 de junio en Olivos. En consecuencia, pidió una serie de medidas como los ingresos y egresos a la quinta de ese día, la triangulación de su teléfono, los llamados entrantes y salientes del celular y el allanamiento a su domicilio para que le sean secuestrados ese y los dispositivos electrónicos que pueda tener.

Para Carreira, la aseveración de Aguirre sobre el hematoma fue falsa y “claramente con una animosidad marcada en contra del señor Alberto Fernández” y “sin ningún tipo de rigor científico”.

Sorpresivamente, la denuncia no fue radicada en Comodoro Py, sino en la Justicia ordinaria. Por sorteo, quedó a cargo del juez en lo Criminal y Correccional Número 46, Jorge de Santo, quien trabaja con el fiscal Patricio Lugones.

En los próximos días se sabrá si el expediente seguirá su curso en el Palacio Judicial de Talcahuano o si desembarca en los tribunales federales de Retiro. Ante este dilema, fuentes judiciales aseguraron a PERFIL que “hay que analizar bien la competencia material”.

Esta no es la primera acusación que recibe María Florencia Aguirre. El pasado 20 de septiembre, diez días después de haber declarado en la causa por violencia de género fue denunciada en la Justicia porteña por supuesto ejercicio ilegal de la medicina y curandería.

En ese marco, la clínica estética donde trabaja en Palermo fue allanada por orden del magistrado Nicolás Agustín Repetto en búsqueda de las historias clínicas y fichas médicas de pacientes que hayan recibido algún tratamiento invasivo o al de plasma rico en plaquetas. La sospecha apuntaba a que Fabiola Yañez se habría atendido en ese centro. El procedimiento también abarcó la casa de Fabiana.

En tanto, la próxima semana continuarán las testimoniales en la causa por violencia de género. Para el próximo miércoles 2 de septiembre fueron citadas Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez, ambas propuestas por la defensa del exmandatario, quienes trabajaron como niñeras de Francisco, el hijo de la expareja presidencial.

Aún resta que el fiscal Ramiro González reprograme la citación para el ama de llaves Ana Teresa Moreno, quien no pudo atestiguar puesto a que el testimonio de Cintia Tonietti se extendió por más de cuatro horas y dijo que nunca vio a la ex primera dama golpeada. También tendrá que fijar fecha para Sofía Pacchi y la llamada “testigo B”.