Alberto Fernández aisló a la Ciudad y exhibió el apoyo de 23 gobernadores

No es una foto más. Alberto Fernández suele sentirse cómodo cuando se trata de mostrarse con gobernadores, pero la imagen de ayer es más que eso: el Presidente consiguió el apoyo de todos los jefes provinciales mientras la pelea con el jefe de Gobierno porteño se recrudece. No solo estuvieron los peronistas y aliados de fuerzas provinciales que lo suelen acompañar, sino que la imagen también deja la firma de los radicales en un documento en el que se exhibe la disputa por la coparticipación con la Ciudad.

La primera batalla contra Larreta se ganó en el Congreso días atrás, cuando el Frente de Todos consiguió con una votación ajustada la aprobación del proyecto que definirá cuánto será el monto que Nación le transferirá a la Ciudad por la policía. El segundo triunfo llegó ayer cuando el Presidente consiguió el apoyo de 23 gobernadores para la firma del Consenso Fiscal, incluso de dos gobernadores que no están incluidos en el pacto. Una imagen que mira Larreta pero que también el Gobierno quiso enviarle a la Corte Suprema, en donde hoy también se discuten los fondos.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro es quien encabezó las negociaciones con los gobernadores. Los radicales nunca dudaron en firmar el documento que traerá alivio fiscal a pesar de su alianza de Juntos por el Cambio: en las horas previas la pelea con Larreta podía hacer caer la foto. Sin embargo, Gerardo Morales fue el primero en pisar la Rosada y mostrarse con Fernández, aunque no compartió la foto grupal. También asistieron Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). La presencia de este último fue la que más dudas generó ya que la provincia no cuenta con avión oficial y la restricción de vuelos por la pandemia podría haber sido un impedimento.

Semanas atrás, el Gobierno había intentado que la Ciudad acompañe el Consenso que firmó en 2019. Sin embargo, el primer borrador del texto que le da la posibilidad a las provincias de seguir frenando la baja del impuestos generó controversias con el gobierno porteño desde un principio. Una cláusula era inadmisible para la Ciudad: obligaba a los firmantes a “abstenerse por un período de dos años de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este consenso”.

Esto había sido modificado en los últimos días: de dos había pasado a uno. Hasta las horas previas a la firma del Consenso, el Gobierno nacional buscó negociar con la Ciudad. La secretaria de Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis mantuvo conversaciones con Martín Mura, Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad y cambiaron tres cláusulas a pedido de la administración porteña. Sin embargo, el avance en el Congreso de la reducción de fondos por la policía volvieron las negociaciones a cero.

De Pedro habló con Larreta por última vez el lunes mientras buscaba votos para aprobar el proyecto que en principio le puso un límite de $ 24.500 millones a las transferencias, pero para su aprobación se eliminó el monto y se estableció que se crearía una comisión para definir los costos de la policía. “Fue un diálogo de sordos”, dijo un importante funcionario sobre esa charla.

“El amigo Horacio” ya no va más. Fernández delegará en De Pedro el mando político en la comisión que busca ponerle un nuevo tope al envío de recursos. “La estrategia de Larreta es victimizarse, no hay una decisión de enfrentar a la Ciudad, sino que estamos yendo contra los excesos. Se trata de corregir el error y hacer lo que dijimos que íbamos a hacer ya en la campaña”, dijo De Pedro sobre la pelea.

La discusión recién empieza y en el comienzo, Fernández ya pudo mostrar como triunfo político el apoyo de 23 gobernadores. Además de los radicales, ayer en la Rosada estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos) ; Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Juan Manzur (Tucumán). En representación de Córdoba, estuvo el vicegobernador Manuel Calvo; por Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga, y por Santa Fe, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. También estuvo el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no pudo participar por recomendación médica. Ambas provincias no firmaron el acuerdo, aunque manifestaron su apoyo, por no haber adherido al Consenso Fiscal 2017.

Guzmán en contra

El ministro de Economía, Martin Guzmán, aseveró que el Gobierno nacional “va a utilizar todas sus herramientas para impedir” que la Ciudad de Buenos Aires intente gravar con el impuesto a los Ingresos Brutos algún instrumento de política monetaria.

La advertencia del titular del Palacio de Hacienda se dio casi en simultáneo que el interbloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña emitió despacho del paquete de leyes económicas, que incluye el Presupuesto 2021 y las modificaciones impositivas. “No hay que seguir con malos ejemplos. Gravar con Ingresos Brutos un instrumento de política monetaria le genera un problema a todo el resto del país”, aseguró.