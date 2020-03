Alberto almorzó con Aníbal Fernández en un "encuentro de amigos"

El presidente Alberto Fernández almorzó este martes en Casa Rosada con el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, quien describió la reunión como "un encuentro de amigos".

"No hablamos nada en particular. Es un amigo, no necesito agenda para charlar con él", enfatizó Fernández en declaraciones a la agencia NA, al retirarse de la sede de Gobierno.

Tras el encuentro con el Presidente, que se extendió por unas dos horas, el ex jefe de Gabinete no brindó detalles sobre lo charlado con Alberto Fernández, y se despidió con una reflexión del almuerzo: "Estaba muy rica la comida".

Aníbal Fernández arribó a Balcarce 50 pasadas las 13:15 y se dirigió al despacho del jefe de Estado, en el primer piso de Casa Rosada.

De esta forma, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) visitó la sede de Gobierno por segunda vez desde que Alberto Fernández asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.

La primera visita del ex jefe de Gabinete a Balcarce 50 se produjo el pasado 6 de enero, cuando todavía no había sido designado interventor de YCRT.

A través del Decreto 119/2020, publicado en el Boletín Oficial el pasado 30 de enero, Aníbal Fernández fue designado por el jefe de Estado como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

El dirigente peronista supo desempeñar varios cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y volvió a la función pública después de poco más de cuatro años de su renuncia como jefe de Gabinete cuando terminó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

En las elecciones de 2015 había sido candidato a gobernador bonaerense, pero la derrota frente a María Eugenia Vidal le valió caer en el ostracismo: en 2019 se había postulado para ser concejal de Pinamar, pero su lista perdió en las internas del Frente de Todos.

