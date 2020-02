Aníbal Fernández persiste en demostrar que Alemania es más pobre que Argentina

Aníbal Fernández es recordado por haber dicho que en la Argentina del kirchnerismo había menos pobres que en Alemania. Lo dijo cuando era jefe del Gabinete de Cristina Kirchner en una entrevista radial: ¿Vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania?”, preguntó el periodista. "Y sí, aunque no te guste", respondió con confianza. Cinco años después, Fernández persiste en su intento de demostrar su hipótesis comparando cifras oficiales de Alemania con estadísticas argentinas que, en 2015, en INDEC ya no registraba.



En su cuenta de Twitter, Fernández -después de que el economista Martín Tetaz le recriminara sus dichos de 2015- publicó "datos de Alemania (en base a encuesta 2012)”: "Alemania como país rico se tambalea cuando nos apartamos de los datos de PIB y exportaciones, y se observan los ingresos de las familias. 1 de 3 niños es pobre. 1 de 12 alemanes no tiene para comer", aseguró.

El funcionario K afirmó además que en Alemania "8,2% de habitantes no acceden a 1 comida completa ni siquiera una vez cada dos días" y agregó que la Agencia Federal de Estadística "entiende por 'tener para comer': Permitirse una comida completa al día con carne, ave, pescado, o suplemento proteico en caso de vegetarianos".

En sus tuits, el flamante interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio cita un artículo publicado en el diario español El Mundo que afirmaba que “uno de cada tres alemanes no puede hacer frente por sí solo a los gastos inesperados que surgen en su día a día y uno de cada cinco nunca puede permitirse vacaciones”.

“Los alemanes se sienten los paganos de Europa, los rescatadores del resto, pero no desde la opulencia, sino desde la penuria”, agrega la nota. “Uno de cada tres niños alemanes es pobre. Para ganar competitividad, Alemania ha rebajado el nivel salarial y en la actualidad casi tres cuartas partes de los alemanes se encuentran al borde de la pobreza. No falta trabajo, pero muchas veces el sueldo no alcanza para subsistir”.

El mismo año que Aníbal expresó esa polémica idea, Cristina Kirchner utilizó datos del INDEC intervenido por el kirchnerismo para afirmar en una cumbre de la FAO en Roma que “el índice de pobreza se ubica por debajo del 5 por ciento, y el índice de indigencia en 1,27 por ciento, lo que ha convertido a la Argentina en uno de los países más igualitarios”. Paralelamente, la CTA cifraba en 17,8% la pobreza argentina y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en 26%.

