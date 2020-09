Alberto Fernández apuntó contra Rosenkrantz y defendió la remoción de los tres jueces

Alberto Fernández calificó este viernes 25 de septiembre como un "escándalo jurídico" el traslado de jueces realizado durante el gobierno anterior y preguntó "cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte", quien convocó a un acuerdo extraordinario para tratar el martes próximo los recursos presentados por los magistrados con traslados revocados por el Senado, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.

El jefe de Estado manifestó que la expectativa generada por el rechazo a los traslados de los tres jueces, quienes recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, le "llama mucho la atención por los comentarios" que le llegan, "por cosas que se ven dentro de la Corte" y remarcó: "Me preocupa enormemente". "La verdad lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido en el gobierno anterior", expresó el Presidente en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, preguntó "¿qué pasaría si yo hoy en el juzgado de (el fallecido magistrado Claudio) Bonadio que está vacante, buscara un juez federal que me cae simpático y lo pongo en ese lugar?". "¿Y qué pasaría si las cuatro vacantes que hay hoy en la Cámara Federal buscara a cuatro jueces que me caen simpáticos dentro de los Tribunales Orales Federales y los hago camaristas por un decreto'", se preguntó también.

"Si fuera así sería un escándalo. Quiere decir que eso es lo que hicieron. Y quiero decir que si yo quisiera aprovecharme de lo escandaloso que hicieron, no estaría haciendo nada de lo que hice, porque simplemente estaría invocando lo escandaloso que fue eso para hacerlo", advirtió el mandatario.

Alberto Fernández, indignado con Ameri: "La política no debe pasarlo por alto"

"Tal como estaban las cosas, yo legítimamente podía buscar un juez federal que me cayera simpático, pero eso está mal hecho", dijo y continuó: "Lo que hay que entender es qué es lo que está discutiendo la Corte". "Yo tengo solo una cosa en claro, que los que difieren en esto son los que quieren seguir manipulando a los jueces que manipularon en el gobierno anterior", expresó y preguntó: "¿cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte que tanto ahínco mete?, ¿qué es lo que está buscando?".

En ese contexto, manifestó que se lo preguntaba "porque realmente cualquiera que ha estudiado derecho, aunque se haya recibido con un montón de 4, sabe que esto es un escándalo jurídico". El jefe de Estado dijo que a "uno de esos jueces" lo conoce desde que él (Alberto Fernández) tenía 17 años". "He tenido una relación personal con él, pero más allá del afecto personal que pueda tener y sentir por él, es incomprensible lo que ocurrió", reflexionó. "Es un problema institucional, y si yo fuera un canalla, lo que haría es hacerme el distraído, y llenaría las dos vacantes que hay hoy en la Cámara Federal", expresó el jefe de Estado, pero aclaró que "no es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es poner jueces probos, dignos y capaces".

Asimismo, sostuvo que "estos tres jueces nunca fueron al Senado para que el Senado diga si está de acuerdo o no con que se los designe en esos cargos" y agregó: "Ahora encima lo que se hizo fue decir 'no estamos de acuerdo porque lo que concursaron no tiene nada que ver con la competencia que les dieron'".

El Presidente, por otra parte, sostuvo que la reforma de la justicia federal "es algo que durante décadas vienen planteando todos los medios" y una vez que la propone "dicen es un mecanismo para lograr impunidad". "Me pregunto dónde está eso, porque no hay un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez, se ha respetado el principio de juez natural a rajatabla", advirtió el mandatario y aseguró que "lo único que se crean son nuevos juzgados que tendrán que recibir nuevas causas en el futuro".

La Corte Suprema le contestó a Alberto Fernández por el cumplimiento de la "Ley Micaela"

En ese sentido, preguntó: "¿me pueden decir de qué están hablando cuando dicen que es un sistema de impunidad" y dijo que "la explicación es que en verdad los que se quejan son los que siempre han manipulado los jueces y lo que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando".

Un "acuerdo extraordinario"

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a un "acuerdo extraordinario" para el próximo martes para tratar los recursos presentados por los magistrados con sus traslados revocados Bertuzzi, Bruglia y Castelli.

Los tres jueces tienen radicados en la Corte recursos extraordinarios que buscan retrotraer la suspensión de sus traslados decidida por el Senado en base a que estos magistrados no obtuvieron el acuerdo que marca la Constitución para avalar las designaciones de jueces federales.

Estos jueces también plantearon amparos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal que fueron rechazados en primera instancia y ahora se encuentran para definirse en segunda instancia.