En una semana clave de negociaciones, Alberto Fernández envió un mensaje anti-ajuste al FMI

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes 24 de enero y en una semana clave para las negociaciones con el FMI que para el pago de la deuda se debe contemplar el "derecho a crecer como nosotros queremos crecer" y agregó que "cuando los ajustes llegaron nuestro pueblo padeció".

En ese marco, el jefe de Estado pidió recordar "lo que fue el 2001, y el ajuste más cercano, que hizo desaparecer el Ministerio de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología", en alusión a lo ocurrido en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.

Y señaló que por eso no se pueden "repetir historias en materia económica. Por eso, nuestra pelea, por más que algunos se disgusten, es con el FMI".

Semana clave con el Fondo Monetario

El gobierno nacional deberá afrontar este viernes 28 el primer vencimiento del año con el FMI, por U$S 731 millones, en concepto de amortización de capital por el préstamo que el organismo otorgó a la Argentina en 2018. Apenas unos días después, el primero de febrero, habrá otro vencimiento, por U$S 368 millones, por intereses de ese mismo crédito stand by, que el Poder Ejecutivo busca renegociar. Por el momento, la Casa Rosada no confirmó si se realizará el pago del viernes.

Las negociaciones con el Fondo Monetario están empantanadas: el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció recientemente que el "sendero fiscal" es el eje de las diferencias con el organismo. Durante la semana pasada, el jefe del Palacio de Hacienda insistió con que el país "necesita más tiempo para pagar y quiere llegar a un acuerdo, que es necesario para ambas partes".

Vuelta a clases y respuesta a Soledad Acuña

El jefe de Estado afirmó que el "objetivo prioritario" del Gobierno es que "haya presencialidad y escolaridad" en todos los establecimientos educativos y remarcó que para ello se necesita que los docentes "tengan un escenario seguro para que puedan trabajar", al lanzar la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus para la presencialidad plena y segura en las escuelas de cara al inicio del ciclo lectivo 2022.

En esa línea, el mandatario aseguró que no cree "que los chicos que dejaron el colegio durante la pandemia estén deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico", en clara alusión a los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Asimismo, dijo que "este es un tiempo donde estamos atravesando una pandemia que afectó la salud de millones de personas".

Gesto a Manzur en medio de rumores de renuncia

Fernández encabezó el lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación para la presencialidad plena y segura en las escuelas en la localidad bonaerense de Morón, compartiendo escenario con el jefe de Gabinete Juan Manzur en medio de las versiones sobre su posible renuncia y regreso a la gobernación de Tucumán.

El Presidente saludó a Manzur antes de iniciar su discurso en el acto en Morón, en un gesto de apoyo al exgobernador de Tucumán frente a los rumores que hablaban de su salida.

Del acto, cito en el Microestadio Municipal Diego Armando Maradona, participaron también el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el intendente local, Lucas Ghi. La medida está destinada a estudiantes de escuela primaria y secundaria y sus familias, y a docentes y no docentes de todos los niveles.

