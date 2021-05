Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Larreta despidieron a Miguel Lifschitz

El ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, falleció este domingo 9 de mayo a los 65 años luego de enfrentarse a un cuadro complicado por coronavirus desde el mes de abril. Los referentes de todo el arco político se mostraron apesadumbrados y transmitieron sus condolencias por redes sociales.

Luego de que se confirmara la noticia del deceso del histórico dirigente socialista, los máximos referentes del oficialismo y la oposición manifestaron su pesar y dedicaron unas palabras finales a Miguel Lifschitz, quien se desempeñara como gobernador y legislador por Santa Fe.

La despedida de Alberto Fernández a Miguel Lifschitz

El presidente Alberto Fernández, que se encuentra en una gira europea por Portugal, España, Francia e Italia, manifestó sus condolencias en las redes sociales. "Con enorme pesar, estando en Lisboa, supe de la muerte de Miguel Lifschitz. Fue un hombre íntegro que puso todo su esfuerzo en favor del progreso de su querida Santa Fe. Reciban sus seres queridos el profundo pesar de alguien que lo ha estimado y respetado honestamente", escribió el mandatario nacional.

El mensaje de condolencias de Cristina Kirchner

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también utilizó su cuenta de Twitter para despedir al dirigente santafesino. "Lamento el fallecimiento por coronavirus de Miguel Lifshitz, ex gobernador de Santa Fe. Mis condolencias a familiares y amigos", escribió la presidenta del Senado.

Los saludos presentaron una mancomunación por parte de los políticos y los referentes de Juntos por el cambio también se mostraron apesadumbrados por el deceso de Lifschitz.

La despedida de Mauricio Macri a Miguel Lifschitz

En el caso del ex presidente, Mauricio Macri, eligió recordar cuando ambos compartieron gestión, él como máximo mandatario a nivel nacional, y el político socialista como Gobernador de Santa Fe. "Lamento el fallecimiento de Miguel Lifschitz. Siendo presidente y él gobernador de Santa Fe pudimos compartir varios encuentros para trabajar en conjunto y logramos muchos avances a pesar de no pertenecer al mismo espacio político. Mis condolencias a su familia y amigos", subrayó el ex presidente de Boca Juniors.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta por la muerte de Miguel Lifschitz

Al igual que Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también escribió un mensaje a la memoria del ex Intendente de Rosario. "Lamento profundamente el fallecimiento del exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. Les envío un fuerte abrazo a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento", twitteó uno de los referentes de Juntos por el Cambio.

Más condolencias en la política por la muerte de Miguel Lifschitz

Por su parte, el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también manifestó su dolor en las redes sociales al enterarse de la noticia. "Despido con profundo pesar al ex Gobernador de la Provincia de Santa Fe y actual Presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. Envío mis más sentidas condolencias a sus familiares y allegados en este difícil momento", expresó Perotti.

Un particular mensaje fue el que dio anoche en La Nación + la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde lamentó el deceso de Lifschitz pero en simultáneo politizó el hecho. "Rescatar que Lifschitz no se vacunó, no fue un vacunado vip, esperó su turno que no le llegó y esto fue lo que pasó; se podría haber evitado, en la política hay gente que hace lo que corresponde", sostuvo Vidal.

Luego, en sus redes sociales, la exgobernadora se mostró más moderada y replicó un saludo similar al de sus pares de la política. "Lamento el fallecimiento de Miguel Lifschitz. Un fuerte abrazo a la distancia a su familia y seres queridos en este difícil momento", twitteó.

Otro actor político que se manifestó sobre la muerte de Lifschitz fue el ex Ministro de Economía, Roberto Lavagna, que además afirmó que venía en tratativas con el ex Gobernador de Santa Fe para impulsar Consenso Federal. "Con Miguel Lifschitz estabamos trabajando mucho juntos y reconfirmando la idea de ratificar Consenso Federal", sostuvo Lavagna en diálogo con Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en Futurock.fm. Y luego destacó: "Miguel era antes que nada una gran persona. Un gran dirigente y una gran persona".

GI/FF