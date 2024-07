Alberto Fernández cruzó a Javier Milei: "No quiere ver que el FMI considera inconsistente su programa de gobierno"

El expresidente Alberto Fernández cruzó a Javier Milei por la acusación del mandatario contra el jefe de misión del FMI, Rodrigo Valdés, de actuar "en complicidad" con Sergio Massa y el kirchnerismo en contra del gobierno liberario.

Compartió un pasaje de la entrevista de Milei con Alejandro Fantino y escribió: "Oír esto me estremece. El presidente libertario dice que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla pusieron al jefe de la misión del FMI ante Argentina. Nunca oí algo tan absurdo".

Y apuntó: "Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es el problema. No es una razón ideológica. Debo recordar que al FMI lo trajo a la Argentina su socio, el ex presidente Macri".

"Si a semejante definición presidencial sumamos las declaraciones del ministro (Luis) Caputo queda en evidencia la falta de un rumbo económico serio. Prometen un peso fuerte mientras quieren cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Avisan a los argentinos que deberán vender sus dólares ahorrados para pagar impuestos, cuando antes decían que a esos impuestos los bajarían", añadió el expresidente.

"Como si semejante dislate no bastara, mandaron el oro de las reservas a Inglaterra, arriesgando un posible embargo", remarcó, para con concluír que en el Gobierno "no piensan en Argentina ni en la gente. Piensan en sus mandantes sin medir los costos. Penoso".

LT